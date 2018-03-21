【統一證券】盤前分析－良性震盪整理，偏多格局不變



◆盤勢分析

近期市場擔心美國是否會加速升息，由於美國最新通膨與就業數據皆屬溫和，樂觀評估本次 FOMC 會議結論將符合市場預期，且融券強制回補軋空行情、集團與投信之季底作帳行情已陸續啟動，加上技術面仍偏多，台股多頭格局不變。對台股行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部分，近期影響全球股市表現之最大變數，係美國是否會加速升息。3/20 至 3/21 將召開 FOMC 利率決策會議，預期將升息一碼；由於美國 2 月核心 CPI 僅月升 0.2%，為 2017 年 11 月以來最低，並未加速攀升，顯示美國通膨仍維持漸進走勢，加上美國 2 月失業率持平 4.1%、平均時薪 YOY 由 2.8% 降至 2.6%，皆不如預期，可樂觀評估本次會議結論將符合市場預期，該系統性風險消除宜以利空出盡解讀，有利投資人信心回溫。

第二、時序進入國內股東會前之融券強制回補密集期，包括台積電等多家重量級權值股必須在 3 月底前完成回補，可望掀起一波軋空行情；此外，集團與投信之季底作帳行情亦可望開始啟動。而牽動台股甚深的蘋果公司，即將於 3/27 芝加哥某中學舉辦新品發表會，預期將公布平價版 iPad 與觸控筆 Apple Pencil，而 6 月舉行的 WWDC 亦將發表新款 MacBook，在供應鏈逐漸啟動拉貨下，可望激勵蘋概股股價，進而推升台股表現。

第三、技術面觀察。台股昨日雖然走勢疲弱，但屬於狹幅橫盤量縮整理格局，並留下影線，且指數仍位於中長期均線之上，後者亦全部上揚，加上月線與季線於昨日黃金交叉向上，台股技術面維持偏多格局不變。

第四、昨日盤面觀察。市場傳聞蘋果投入 MicroLED 顯示技術有所突破，美國加州總部已開始進行測試，激勵榮創、隆達強拉漲停；挖礦概念股受到 G20 表態拒絕監管比特幣之利多鼓舞，撼訊、映泰、承啟聯袂漲停；被動元件族群在漲價題材持續發酵下，龍頭廠國巨股價再創新高，帶動禾伸堂與凱美皆漲逾 3%；資金再度流入生技族群，華廣、慧智、全宇生技 - KY 等悉數漲停。

