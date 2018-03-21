【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆國際股市下挫，台股平盤下震盪

美國科技類股重挫，美股四大指數連袂大跌，亞洲主要股市指數開盤紛紛走跌，台股平盤下震檔整理，加權指數收盤下跌逾 36 點。終場台指期下跌 14 點 (-0.12%)，正價差 1.16 點，電子期下跌 0.55 點 (-0.11%)，正價差 0.15 點，金融期下跌 2.6 點 (-0.21%)，逆價差 0.5 點，非金電期上漲 7 點 (+0.05%)，正價差 8.66 點。台指期下跌，逆價差轉為正價差，期貨多方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 397 口，淨空單部位 1517 口；投信淨空單增加 47 口，淨空單部位 30400 口；外資淨多單增加 362 口，淨多單部位 44253 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收下影線黑 K 棒，月均線與季均線黃金交叉，籌碼面部分，單日成交量能達 1099 億元，外資上市現貨買超金額約 0.40 億元，期貨未平倉淨多單 44253 口，外資現貨多單、期貨多單同步小幅加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.60 變動到 1.54，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,000 點，賣權上移到 11,000 點，外資選擇權淨空單部位 73,802 口。

