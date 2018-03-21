台股盤中─量能增溫大盤站回5日線 短線有機會轉強

美股周二反彈大漲，台股今 (21) 日開盤後一度拉升至 11072.31 點，可惜逢高賣壓略重，壓抑上漲攻勢，盤面上仍是類股輪動，以原物料族的紡織股漲幅領先，股王大立光 (3008-TW) 守穩紅盤，法人認為，台指期今日結算，尾盤若能守住 5 日線，加上量能增溫，短線有機會轉強。

美股周二收高，道瓊工業指數收漲 116.36 點；Nasdaq 指數收漲 20.06 點；S&P 500 指數收漲 4.02 點；費城半導體指數收高 10.69 點；台股今日以 11037.35 點開出，上漲 26.51 點，盤面上鴻海 (2317-TW) 開低、台積電 (2330-TW) 開小紅後翻黑，台灣 50 成份股台塑 (1301-TW)、統一 (1216-TW)、國泰金 (2882-TW) 等股上漲。

DRAM 股受惠漲價題材，加上美光股價創波段高價，今日也成為強勢指標，南亞科、華邦電、旺宏盤中上漲，比特幣概念股續強，映泰、承啟、撼訊仍是盤面指標；原物料股表現也強勁，由紡織股領軍，食品股、塑化股也有表現。

南亞科相關權證。 資料來源：鉅亨網整理

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，大盤指數今日開高，逢高略有賣壓，但在量能增強下，指數站上 5 日線，以量能約在 1200 億元的情況下，收盤若能守在 5 日線之上，短線有機會轉強。

美國聯準會 Fed 利率會議前，外資動向仍將牽動大盤的走勢，以大盤今日的表現來看，台指期是否拉高結算是重要觀察指標。