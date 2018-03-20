【華冠投顧】《被動元件》果然喝了再上 《3026禾伸堂》軋空衝最高

◆盤勢分析

台股連續 2 天在國際股市重挫壓力下表現抗跌，多頭展現防守大盤短撐 3/12 向上缺口 10882～10908 的能耐，OTC 指數更是強於大盤，內資主導的「年後跳」戲碼沒變調，正常而言，利空攪局能「穩守」，之後就要挑個黃道吉日「進攻」，如果後續出現異常狀況，那就要減碼持股因應。

3 月起內資風向在「業績」，漲價族群就是業績很有看頭的區塊，當近期「矽晶圓」如期成為市場目光焦點時，上週昇楷提醒普遍在喝口水、喘口氣的被動元件反倒該留意上車機會，也分享看好股給大家，今天族群靜極思動成為盤面亮點，那就進一步來剖析這些看好股。

國巨集團旗下鋁質電容廠：5317 凱美去年賺 2.23 元創歷年新高，今年鋁質電容漲價可望延續到 Q3，加上豐厚的業外收益，內外皆美，預估今年稅後 EPS 超過 20 元。先前中期回檔結束轉強時掌握到 3 天 27% 漲幅，短期整理姿態不弱。2375 智寶去年賺 2.52 元，是 5317 凱美的媽媽，過去 3 周有實質買盤進駐，股價站在所有均線之上。

晶片電阻：大廠先採暫停接單繼而正式調漲，機台設備交期達 8 個月以上，供不應求推動漲價將至少延續到下半年旺季。2478 大毅去年賺 1.05 元，前 2 月累計營收 6.59 億，年增率 20.83%。3624 光頡去年賺 0.74 元，前 2 月累計營收 3.56 億，年增率達 35.16%，毛利率及營益率將隨產品漲價拉升。

固態電容：6449 鈺邦去年賺 2.67 元，前 2 月累計營收 3.81 億，年增率高達 54.96%，由於挖礦熱潮不退使供需缺口擴大 (業界認為缺口超過 MLCC)，將隨日商漲價，配合持續擴廠，今日營運成長佳。

MLCC《3026 禾伸堂》：去年 MLCC(陶瓷電容) 沿路漲價拉升 Q4 毛利率 25.56% 與營益率 11.73% 雙雙創下 10 年單季新高，去年稅後賺 5.56 元 (以減資後股本計算)，今年 MLCC 可望由 Q1 淡季持續漲價至少到 Q3 旺季，加上 Q2 產能可望增加 5～6%，預期今年稅後 EPS 挑戰 10 元。目前券資比達 34%，下周 3/29 是融? 最後回補日，具備業績 + 軋空雙重題材，上週學員上車後震盪走高，今天更是 + 6.25% 收最高 127.5，也創年後新高。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

