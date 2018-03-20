擺脫洗錢風暴 兆豐銀今年業務拼轉型、獲利雙引擎

兆豐金 (2886-TW) 旗下兆豐銀今 (20) 日召開 2018 年全行行務會議，兆豐銀董事長張兆順表示，雖然歷經 2016 年美國裁罰事件衝擊，但兆豐銀行已逐漸擺脫陰霾，展望今年，可望在業務拼轉型、獲利雙引擎等相關策略的帶動下，創造營運及獲利新成長動能。

張兆順表示，過去一年兆豐銀行進行了全面改革，尤其是積極投入金檢缺失改善、防制洗錢制度建立，以及全行法遵文化再造。他也重申，法遵文化是銀行穩健經營的基石，未來仍然要持續致力公司治理、風險管理及防制洗錢制度的改善工作。

此外，在業務發展方面，今年要提升消費金融業務比重、加強數位金融服務能力的必要性，且啟動全面組織改造，以強化管理及營運效能。

兆豐銀總經理蔡永義則表示，兆豐銀行去年除了企金、外匯業務維持優勢利基外，財務操作也展現亮麗績效，全年稅後純益達 215.23 億元順利達成獲利目標，領先全體公股行庫，其中，OBU 及海外分行獲利金額仍穩居本國銀行之冠，且占全行獲利比重達 58%。

蔡永義表示，展望今年營運主軸有 3 大主軸，包括第一制度面部分，將以國際銀行的高規格及高標準自我要求，持續推動防制洗錢工作，建構法令遵循文化；第二組織面，將導入事業群的經營及管理模式，按業務類型及前後台性質進行專業分工，增進管理與營運效能。

第三則是業務面，除了要鞏固原本在企業金融、國際金融、財務操作領域的利基優勢，也要全面擴大消費金融業務，啟動轉型計劃。

而消費金融業務轉型策略，蔡永義表示，將以數位化、年輕化為發展方向，在信用卡業務上，會持續推出具吸引力及題材性的聯名卡產品。

消金放款方面，將特別著重房貸相關商品的開發；數位金融服務上，目前已擬訂全行數位發展計劃，將強化大數據分析、推動分行數位轉型，並加速導入 A.I. 機器人、生物特徵辨識、區塊鏈等新興科技應用，並落實到各項商品及服務，讓消費者有感。

而最重要的，是將今年定位為「財管元年」，希望透過新制度、新商品及新行銷方式，全力衝刺財富管理業務，擴大手續費收益，為兆豐銀行創造獲利雙引擎。