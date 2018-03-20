〈金管會報告搶先看〉銀行法修法 金管會鎖定金金分離、自然人董事兩大議題

金管會本周四 (22 日) 將赴立法院財委會進行業務報告，由於本會期將進行金融六法修法，其中銀行法最受矚目，金管會主委顧立雄今 (20) 日表示，「銀行法」修法要鎖定「金金分離」、「自然人董事」兩大議題。

銀行法修法除日前已提出的調高罰鍰，從目前最高 1000 萬元，提高 5 倍至 5000 萬元，顧立雄表示，銀行法修法還要鎖定「金金分離」、「自然人董事」兩大議題。

為持續推動產金分離，金管會將透過法令，規範負責人兼職、對單一產業投資比率，及大股東適格性的審核等，避免產業與銀行或金 控公司過度密切連結，以致非金融產業的經營波動風險影響銀行或金控公司的健全經營，也要避免非金融業不當集中資源於個別金融集團，影響產業內公平競爭。

金金分離部分也是金管會修法重點，金管會在立法院財委會書面報告中指出，如國企業集團投資金融機構，持股比率如未逾 10%，且不取得董事席位介入經營，屬該集團單純財務投資，金管會將無特別限制；惟企業集團如欲取得董事席位介入經營， 為避免違反競業禁止及產生利益衝突，該集團得參與經營的金融機構 家數擬以一家為原則。

外界將此視為「寶佳條款」，主要是因為寶佳從去年大舉加碼台新金控、永豐金控、中華票券持股，寶佳集團下的和築投資更一度插旗三信商銀，不過在金管會強調將修法推動產金分離後，寶佳就把目標單一鎖定在台新金，但投資比例、大股東適格性等都還是需要符合法令規定。

至於政府為金融機構的大股東者，因其指派的法人董事代表人是代表政府利益，較不易有利益衝突問題，但金管會表示，相關代表人的選任，仍宜由外部人兼任被投資金融機構的董監事。

目前許多公股金融機構都是「互相派員兼任董事」，若未來公股都須遵守「金金分離」原則，預期恐將出現一波公股董事換人潮；所謂外部人可能改由學者兼任較多。

顧立雄今天表示，針對銀行法修法，目前自然人董事的比例跟席次，在專業董事規範已有提到，而未來金金分離要從哪些銀行先開始，顧立雄表示，「會循序漸進。」