【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

中美貿易大戰及 FED 決策您了解多少！

撼訊、中美晶持續攻，接下來？

【盤勢分析】

美股昨日大跌！台股今相對抗跌，主要原因還是在明天的台指 (03) 結算！？但往後的美股就會非常重要，畢竟台股是淺碟型市場，無法走自己的路，所幸今日的主流個股表現仍強，多頭仍留有火種！相關行情可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】及 FB【台股龍捲風】！

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日日 KD 死亡交叉，指數下跌 36.06 點，本波從 10638 到 11095，漲了 457 點，目前短下壓力稍大，而週 KD 已為黃金交叉，所以震盪仍要買多，已一堆個股不甩大盤展開波段行情，可好好把握！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，但因早盤中階版，出現期現貨不同步 (9:40)，所以台指(03) 拉尾盤！個股方面：矽晶圓、MOSFET、被動元件、【電池】、【板卡電競比特幣】這類族群震盪後還有機會持續走高，波段仍多，但短線若出現出量不漲時，務必先行調節！獲利落袋為安！

【後續作法】

面對川普的關稅效應 (留意中國的態度)，FED 決策等等問題，很多投資人在消息面根本無法立即跟上，短線上美股已面臨轉折區，隨時留意台股的變化

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (+8.5 收 458，20MA 翻揚向上，盤中高點 460 元，歷史高點 489 元)，5483 中美晶 (再度狂攻 + 5.5 收 111)，6182 合晶 (-0.4)、3532 台勝科 (+0.5)，3707 漢磊 (-0.15)、3016 嘉晶 (+1)，此族群比大盤強，需留意法人籌碼及散戶動向！

◎ 【MOSFET】：6435 大中 (+4.5)、6525 捷敏 (+0.7)、3317 尼克森 (+1.2)、8261? 鼎、5299 杰力 (-1.1)、6138 茂達 (-0.3)，可開始留意中國長電科股價 (+0.05%)

◎【被動元件】：以 2327 國巨 (+26 收 467，再創歷史高) 為指標，2456 奇力新(+1.7)、3068 美磊(+0.8)、3026 禾伸堂(+7.5)、3624 光頡(+0.5)、5317 凱美(+2.4)、2375 智寶、6127 九豪(+0.55)、2492 華新科、8043 蜜望實、6449 鈺邦(+3)、6175 立敦、3236 千如、2472 立隆、2478 大毅(+0.7)、5255 美桀，漲價行情持續，以量價結構技術分析操作！

◎【板卡電競比特幣】：3443 創意 (-6.5)、3035 智原 (+0.2)、3661 世芯 (-1)、6591 動力、6150 撼訊 (+29.5 漲停板)、2377 微星、2376 技嘉、3515 華擎 (+1.5)、3540 曜越 (+0.6)、2465 麗台、2399 映泰 (+2.3 漲停板)、2425 承啟 (+3.2 漲停板)、5386 青雲 (+3)，此族群打籌碼戰，防守點務必嚴設

◎ 電動車電池：4721 美琪瑪、4739 康普，目前鈷報價仍上揚，震盪仍可留意

◎ 指數震盪，表現較強個股有：6118 建達、3128 昇銳、1786 科妍、5281 大峽谷、3437 榮創、1760 寶齡、6615 慧智、2434 統懋、2388 威盛、8155 博智，留意明日延續性