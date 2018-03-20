【華冠投顧】03/20（二）亞股最強的台股盤了一周後……盤久必漲？跌？

◆盤勢分析

昨天美股科技股修正，原因一，臉書被爆提供個資給政治分析公司，因此股價大跌，原因二，Uber 自動駕駛交通事故撞死人，自動駕駛的重要關鍵晶片股重挫，因此費半指數也大跌。台股眾多電子股如 3008 大立光、2308 台達電、2408 南亞科、2357 華碩、4938 和碩等都熄火，但有 2454 聯發科、1301 台塑、1303 南亞、1326 台化、3481 群創、2409 友達拉盤，收盤小跌 36 點，還是持續盤整中…… 而 OTC 指數小跌，連十天上漲後今日小黑留下影線。

※強勢族群

G20 財長會議沒打算嚴管比特幣，帶動 6150 撼訊、2425 承啟、2399 映泰等相關股繼續漲停板。由於蘋果為了發展 Micro LED 要和鴻海集團合作對抗三星，3437 榮創受惠先攻上漲停板，連同族群 4972 湯石也攻上漲停，其他之前提到的小飆股 5281 大峽 - KY、6118 建達、2388 威盛、1786 科妍、5302 太欣也強攻漲停…… 文章篇幅有限，歡迎免費加賴收聽《股市幸運星》節目。最後祝各位投資好朋友明日操作順利！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。

