【華冠投顧】三角收斂 等待FOMC會議結果

◆ 劉彥良 盤後分析

臉書洩露 500 萬筆個資加上市場擔憂聯準會利率決策會議結果，美股四大指數遇壓拖累亞股走跌，不過台股終場僅小跌 36 點。就型態上來看台股還是在進行三角收斂，等待多空放量表態，關鍵自然是 FED 的會後聲明。

傳蘋果秘密研發 MicroLED，帶動 3437 榮創和 3698 隆達早早攻上漲停板，但這件事是去年的舊聞，甚至蘋果初期只會應用在 apple watch 上，要導入手機端少則也要 2~3 年，所以無法立即對相關廠商帶來實質業績，姑且以題材視之即可，利多在反映幾天後就會淡化。

被動元件傳 Q2 將是史上最強大的賣方市場，指標股 2327 國巨再創新高 467 元，3026 禾伸堂也來到波段新高 127.5 元，另外 6449 鈺邦、5317 凱美的表現也不錯。其中凱美的業外收益在 Q1 認列，季報效益可期但股價還在低檔，後續有機會補漲。

底部股除了 5317 凱美外，1528 恩德也是投資朋友可以持續留意的對象。恩德自去年 4916 事欣科入主後營運持續向上，董事長在今年 1、2 月還自己加碼持股，對恩德的表現很有信心。從財報上來看。恩德的 Q1 淡季不淡，前 2 月營收年增達 5 成，3 月可望維持高檔，目前訂單能見度已達半年。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估