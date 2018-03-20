【日盛投顧】守穩上升趨勢線 短線仍偏多

◆盤勢分析

1. 週一美股下跌，週二台股開低震盪，最高點 11,020 點未站回 5 日線（11,029 點），最低點 10,981 點守穩在 10 日線（10,967 點）、月線（10,841 點）及 02/12 低點 10,416 點連結 03/05 低點 10,642 點的上升趨勢線之上，終場指數下跌 36.06 點，跌幅 0.33%，收在 11,010.84 點，成交金額為 1,099.54 億元，小於 5 日均量（1,246 億元）及 20 日均量（1,261 億元）。三大法人合計賣超 7.31 億元：外資買超 0.40 億元、投信賣超 6.02 億元、自營商賣超 1.69 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）、量能：20 日均量下滑，上攻量須大於 20 日均量方能維持偏多力道。

（2）、均線：支撐為季線（10,828 點）附近，壓力為 03/13 高點 11,095 點。

（3）、技術指標： KD 開口閉合向下，9 日 K 值（80）大於 80，短線偏多整理提防拉回。

3. 選股方向可留意半導體、蘋概、無人商店、電競、工業 4.0、車用、生技、高殖利率、金融等。

半導體為主流 另可佈局蘋概、無人商店、工業 4.0、車用、高殖利率、金融

1. 半導體：

2330 台積電、2303 聯電受惠晶圓代工需求穩定成長，5434 崇越、6196 帆宣等受惠大陸半導體檢測 / 設備商機，封測股的 6147 頎邦結盟陸廠，3264 欣銓攻工控及車用， IC 設計指標有 2454 聯發科、3227 原相、4947 昂寶 - KY、3443 創意、3661 世芯 - KY、3035 智原、4919 新唐、6202 盛群、5302 太欣等。矽晶圓價格趨勢向上，有利 6488 環球晶、3532 台勝科、5483 中美晶、6182 合晶等的獲利。

2.LED：

傳蘋果將研發 MicroLED，3437 榮創、3698 隆達、2448 晶電、5281 大峽谷 - KY 等歡慶。

3. 電競：

6150 撼訊自結 1~2 月 EPS6.48 元，同族群 2425 承啟、2399 映泰同步上攻。

4. 被動元件：

產品漲價一波接著一波，相關公司有 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、5317 凱美、5255 美桀、6449 鈺邦、2481 強茂等。

5. 生技：

政策加持，可留意包括新藥 4147 中裕、4174 浩鼎、4162 智擎、6541 泰福 - KY、學名藥 4105 東洋、醫材 6499 益安、4107 邦特、保健食品 8436 大江、1707 葡萄王、醫美 1786 科妍、4137 麗豐 - KY、眼科 3218 大學光、隱形眼鏡 1565 精華等。

6. 車用：

新能源車成各車廠必爭之地，佔車市比率持續提升，族群相關公司有 3665 貿聯 - KY、1536 和大、8349 恒耀、3019 亞光、4721 美琪瑪、4739 康普、2231 為升等。

7. 蘋概：

APPLE 預計 2018 年將推多款平價機種，供應鏈 2317 鴻海、3008 大立光、2474 可成、6176 瑞儀、2439 美律、4958 臻鼎 - KY、4966 譜瑞 - KY、3607 谷崧等吃補。

8. 無人商店：

無人商店改變購物新模式，概念股包括鏡頭 / 投影 3019 亞光、3504 揚明光、電子標籤 8069 元太、3141 晶宏、生物辨識 3227 原相、5351 鈺創、3D 感測 2360 致茂、6271 同欣電、PA3105 穩懋、2455 全新等。

9. 高殖利率：

保守型投資人可留意預期高殖利率的 2404 漢唐、1582 信錦、3005 神基、3299 帛漢等。

10. 工業 4.0：

受惠中國及美國拼智慧製造，2049 上銀、1590 亞德客 - KY、6414 樺漢等為指標。

11. 金融：

美國加速升息循環，金融族群受惠，指標包括 2881 富邦金、2882 國泰金、2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金、5871 中租 - KY 等。