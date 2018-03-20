【華冠投顧】 林驛銘:台股相對抗跌，量縮橫盤整理守11000點!

歐美股市均下跌逾 1%，台股順勢開低之後相對抗跌，中小型股維繫人氣，表現優於大型股，終場指數下跌 36 點，以 11010 作收，價跌量縮格局。

近日國際股市動盪，台股相較抗跌，跌不太下去，不過上周五台股爆出 1663 億元大量之後連續 2 日量縮至 1100 億元，整體大盤 5 日均量再度向下且小於 10 均量，量能趨勢轉弱，必須小心人氣退潮，建議降低持股比重，現金集中在部分主流個股! 盤面大型權值股股今多休兵，僅聯發科 (2454)，台塑(1301)，友達(2409) 等上漲撐盤，盤面資金持續轉向中小型股，包括挖礦、被動、生技以及 LED 等族群，挖礦族群撼訊 (6150)，映泰(2399) 續攻漲停，帶動承啟 (2425) 同步亮燈。被動元件，龍頭廠國巨 (2327) 帶頭，股價再創歷史新高，帶動鈺邦 (6449)、禾伸堂(3026)、凱美(5317) 等漲幅也均超過 2%。生技族群，近期輪動輪漲，百花齊放，今日包括商之器 (8409)、科妍(1786)、台原藥(4415)、慧智、保瑞(6472)、康聯 KY(4144)、台微體(4152)、華廣(4743)、全宇生技 KY(4148) 等均亮燈漲停，寶齡富(1760)、藥華藥(6446)、醣基、環瑞醫(4198) 等漲幅也均超過 3%。 LED: 市場傳出蘋果可能放棄 OLED 改用 mini LED，激勵族群強彈，大峽谷 - KY(5281)、湯石 (4972)、隆達(3698) 亮燈漲停。

近日國際股市不穩，台股指數高檔盤堅，相對抗跌，為量能趨勢轉弱，建議降低持股比例，汰弱留強，資金集中在當下主流生技族群。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

資料僅供參考投資應審慎評估!