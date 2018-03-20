台股盤後－美股大跌電子三雄溫吞 次族群聚人氣 守住11000點

台股今 (20) 日因為美股大跌，電子三雄表現溫吞，壓抑指數開盤就摜破 11000 點，資金持續轉向中小型股，包括顯卡、被動、LED 及生技強勢吸金，台塑集團也挺身而出穩住盤勢，緩步收斂跌幅，終場下跌 36.06 點，以 11010.84 點作收，順利守住 11000 點整數關卡，成交值 1096.87 億元。

以中小型股為主的櫃買市場也是開低震盪，雖然尾盤企圖站回平盤之上，但是仍功虧一簣，終場下跌 0.06 點，以 154.47 點作收，成交值 338.05 億元。

台股則是跌多於漲，其中跌幅最重的是光電類股，跌幅達 1.4%，玻陶及食品也下跌逾 1%，造紙、電器電纜、其他類、半導體、資訊服務、電腦設備。航運、金融、水泥、油電燃氣、電機機械、建材營造、鋼鐵、通信網路、紡纖、其他電子、電子零組件、橡膠、汽車等也均收黑。

至於逆勢抗跌的類股則有塑膠、生醫、化學生醫、觀光、化學、電子通路、貿易百貨等。

電子三雄今日因為美股大跌，表現普遍疲弱，其中股王大立光傳可能降價穩訂單，恐傷害獲利表現，股價出現大幅回檔，終場下跌 4%，進逼前波低點 3420 元。

至於鴻海及台積電也是平盤下震盪，鴻海終場小跌 0.3%，台積電也下跌 0.7%。台塑集團則是權值股強勢指標，台塑四寶中包括台塑、南亞及台化均收紅，僅台塑化收小黑。

被動元件今日再由龍頭廠國巨帶頭，國巨股價不僅再創歷史新高，同時也擠入台股高價前 10 強，帶動九豪、大毅、奇力新、光頡、美磊、禾伸堂、凱美、華容、奧斯特等漲幅也均超過 1%。

顯卡族群儘管青雲續遭 20 分鐘分盤交易，不過撼訊續攻漲停，帶動承啟、映泰也同步亮燈，連青雲漲幅也超過 4%。

生技族群更是百花齊放，包括商之器、科妍、台原藥、慧智、保瑞、康聯 - KY、台微體、華廣、全宇生技 - KY 等均亮燈漲停，寶齡富錦、柏登、藥華藥、醣基、環瑞醫等漲幅也均超過 3%。

至於 LED 則是因為市場傳出，蘋果可能放棄 OLED 改用 mini LED，激勵族群強彈，大峽谷 - KY、湯石照明、隆達亮燈漲停，晶電也漲逾 1%，帶動宏齊、立碁、鼎元、光磊等也收紅。

矽晶圓族群則是看中美晶及環球晶表現，中美晶續漲逾 5%，環球晶漲幅也接近 2%。聯發科也因為市場傳出可能將成為博通新的收購對象，推升指數漲逾 2%。

分析師林孟漢表示，台股今天在 11000 點仍相對有撐，儘管近期融資增加，但幅度有限，不過尾盤因為台積電遭下壓，讓日 K 線差一點就能收紅棒，整體來看，近期盤勢還是以中小型股表現為主，權值股只要不出現太大幅度拉回，預料指數就算跌 11000 點，也不會修正太多。