三大法人買超11.46億元 外資拉台積電穩指數 重新敲進台指期多單

台股今 (19) 日早盤受亞股走跌壓抑，指數在 11000 點上下整理，電子三雄在尾盤甦醒，終場小漲 19.2 點，以 11046.9 點作收。三大法人部分，外資及陸資買超 22.82 億元，外資自營商賣超 1.56 億元，投信賣超 3.04 億元，自營商自行買超 0.29 億元，自營商避險賣超 8.61 億元，合計買超 11.46 億元。

期貨部分，三大法人則是外資單獨偏多，外資加碼多單 2170 口，淨部位多單回升到 43891 口；投信加碼空單 389 口，淨部位空單來到 30353 口；自營商加碼空單 827 口，淨部位空單回升到 1914 口，合計三大法人加碼多單 954 口，淨部位多單為 11624 口。

外資今天買盤分布在電金傳權值股，其中台積電又獲外資逾 6000 張買超，同時也是連續 2 天買超，同屬晶圓代工的聯電也擠入外資買超前 5 名，欣興、日月光、聯強、強茂、聯發科、佳世達、旺宏、中華電等，買超也都超過 2000 張。

至於傳產買盤則集中在長榮、華新、中鋼、國喬、南亞、台塑等。

金融股買盤也不弱，包括金控雙雄國泰金、富邦金，中信金、第一金、開發金、華南金、合庫金、永豐金、元大金等，也同獲外資加碼。

ETF 部分，外資又重新買超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是連續 2 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資也又轉為賣超。

外資集中市場買超第 1 名為長榮，買超張數 12535 張，第 2 名台積電，買超 6327 張，第 3 名欣興，買超 5179 張，第 4 名中信金，買超 5103 張，第 5 名聯電，買超 4890 張。6 到 10 名依序為，第一金，買超 4625 張；日月光，買超 4098 張；中租 - KY，買超 3848 張；華新，買超 3771 張；聯強，買超 3528 張。

外資集中市場賣超第 1 名華通，賣超張數 13499 張，第 2 名新光金，賣超張數 10161 張，第 3 名群創，賣超 9192 張，第 4 名大同，賣超 8927 張，第 5 名元大台灣 50 反 1，賣超 8085 張。6 到 10 名依序為，富邦 VIX，賣超 7464 張；東元，賣超 7264 張；聯發科麥證 77 購 02，賣超 7184 張；聯發科麥證 77 購 01，賣超 6977 張；新日興麥證 77 購 01，賣超 5250 張。

法人表示，外資今天維持小幅買超，儘管金額不高，但是主要電子及金融權值股都獲加碼，讓今天的盤勢呈現穩中透堅的態勢，整體來看，市場對於聯準會利率會議即將宣布升息仍有期待，接下來就陸續觀察企業去年財報狀，如果指標廠能有獲利撐腰，指數在 11000 點仍相對有撐。