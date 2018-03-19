台股盤後－台積電尾盤乍醒 中小型股爭氣撐盤 小漲19點力守11000點

台股今 (19) 日早盤受亞股走跌壓抑，指數陷入盤整，其中生技、顯卡、鋼鐵、矽晶圓等中小型次族群強勢抗跌，指數在 11000 點上下整理，電子三雄則是在尾盤甦醒，台積電拉回到平盤，鴻海及大立光更是收紅，終場小漲 19.2 點，以 11046.9 點作收，成交值 1106.73 億元。

以中小型股為主的櫃買市場則是開高震盪走低，早盤一度衝高到 155.7 點，直逼前波高點 155.74 點，終場小漲 0.24 點，以 154.53 點作收，成交值 379.15 億元。

台股類股呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是生醫類股，漲幅達 1.2%，玻陶漲幅也超過 1%，資訊服務、電器電纜、電機機械、鋼鐵、半導體、電子通路、化學生醫、塑膠、光電、通信網路、建材營造、其他電子、航運、電腦設備、金融、水泥、油電燃氣、電子零組件等也均收紅。

至於下跌類股則有觀光、食品、造紙、紡纖、貿易百貨、汽車、化學、橡膠、其他類等。

電子三雄今天走勢相對平淡，早盤台積電還一度下跌 3.5 元，也跌破 10 日線，拖累指數走低，不過尾盤跌幅急速收斂，最後以平盤作收。鴻海及大立光則是在平盤上下震盪，終場均以小紅作收。

生技類股則是今天的強勢族群，包括保瑞、慧智、泰福 - KY、杏國等均亮燈漲停，醣聯、寶齡富錦、福永生技、安克、安成藥、曜亞等漲幅也超過 7%。

顯卡族群也因為龍頭廠撼訊結束分盤交易，開盤不到 5 分鐘就亮燈漲停，加上 G20 對於虛擬貨幣的監控也將放鬆，承啟、青雲也同步亮燈，廣寰科、華擎也收紅。

矽晶圓族群則是因為傳出中國基金有意入主中美晶，恐將引發經營權爭奪戰，中美晶盤中一度亮燈漲停，環球晶、嘉晶、合晶等也均走揚。

鋼鐵族群也因為台灣政府將向美國爭取關稅豁免，中鋼股價穩住，世紀鋼、三星、志聯、燁興、美亞、東明 - KY 等也均收紅。

分析師林孟漢表示，台股今天又出現尾盤急拉，尤其電子權值股是主要拉盤指標，基本上，近期因為國際股市也呈現整理，加上台股一路從 10189 點衝高到 11000 點之上，也需要整理之後才有機會續攻，因此預料短線指數主要將是以盤整格局為主。