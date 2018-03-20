【運達投顧】後半週美元的強弱是台股多空關鍵

◆盤勢分析

台股今天美股大跌影響開低不過跌幅並不大，這跟匯率有關，對於本週的走勢我們研判前半週震盪後半週要預防風險加大的看法並沒有改變，因為美股已經開始出現一些變化，後勢的重點分析如下：

1. 臉書因驚傳逾 5000 萬用戶的個資外洩股價大跌近 7％，創近 4 年來最大跌幅，也引發美股大跌，道瓊大跌 1.3% 高科技跌幅更重達 1.8%，道瓊目前破月季線接下來半年線是一個重要關卡，當半年線失守時道瓊月季線出現死亡交叉的趨勢就會成型，高科技股昨天破月線不過季線守穩仍在高檔走區間，因此要注意道瓊是否破半年線拖累高科技股破季線，而川普準備最遲周五對中國實施 600 億美元關稅的逞罰案，後續是否有貿易大戰還有待觀察，因此後續變數仍多。

2. 今天亞洲股市幾乎都開低後出現下影線，這是因為美元今天表現偏弱勢所以亞洲匯率都偏向升值，可見資金並沒有因為美股大跌而流失，不過這個現象的關鍵時間點在下半週，由於聯準會的第一次升息美元是短線反應還是開始就此一路走多，這將影響全球股市的資金流向，美元目前約在 90 元附近季線在 90.35 美元，一月中旬以來的頸線在 90.5 元附近，所以當美元站上 90.5 就是短多將往上挑戰半年線 92 元的訊號，因此台股的多空就以後半週美元是否站上 90.5 元作為操作的依據。

3. 明天是台指期結算，昨天外資還增加多單 2170 口來到 44.3 萬口，外資期貨多單沒有跌破 4 萬口代表還有一些短多的機會在，所以台股明天仍有機會反彈維持指數走區間，但是 4 月份的期貨倉位要注意選擇權的變化，昨天選擇權空單增加 2 千多口來到 10.9 萬口，這個避險的口數還不足以對盤勢造成壓力，可是當新的月份開始外資是否開始又像今天 1 月中選擇權空單是期貨多單的四倍以上，則是台股四月份是否壓力加重的指標，所以期貨與選擇權倉位變化將是四月份要開始留意的。

4. 對於個股操作的關鍵現在市場愈來愈多人在說生技是主角，農曆年前我們就以生技操作為主，這兩個月每天都有不同的生技股往上走攻擊相同的都是低檔位階開始出現買盤，而生技股是否還可延續主流要看指標股中裕跟浩鼎，中裕在 3/5 我們預告後就出現攻擊近日修正乖離後並沒有量價失控因此整理後仍有走多的機會，而浩鼎目前股價還在低檔這幾天也沿著 5 日線上漲，可見生技的指標還未走弱輪動也還在延續中，今天低檔起漲的康聯台微體也攻上漲停，後續輪動的方向可留意亞諾法景岳佰研訊映… 等。

5. 風險高者仍以高位階股為主，若台股後半週的壓力加重一些高位階股的賣壓將會更重，這也是這一段時期我們提醒的風險標的，高位階股如：良維智伸達邁全新淳安京鼎同開亞德客創意勝麗嘉澤台郡… 等，後半週要提防是否有出現破線起跌的走勢。

※運達投顧 蕭春源分析師

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