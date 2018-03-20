大摩：美股「蠟翼」已溶化 剩下的就是墜落

標普 500 指數從 2017 年底到 1 月 26 日躍升 7.5%，一度創下 2872.87 點的歷史新高，不過，反彈過後歸於修正，短期美股可能已經見頂，市場「蠟翼」溶化完畢。

希臘神話中，被囚在高塔的伊卡洛斯（Icarus）裝上蠟翼逃亡。 沉溺在成功逃亡與初次飛行的喜悅，愈飛愈高，最終蠟翼過於接近太陽而融化，墜海身亡。

摩根士丹利首席美股策略師 Michael Wilson 指出，隨著波動率進一步上升，美股將難以超過元月創下的高點，而且散戶情緒指標看來也在元月份達到高點，在減稅政策公布後，並沒有看到任何讓散戶投資人情緒看漲的消息。

先前投資人在 FOMO(fear of missing out) 情緒驅使下，競逐市場，使得資產價格意外大漲，並推升股市大漲。

但 Wilson 認為，自去年以來諸多分析師預測股市大幅上漲的情形，2018 年底前將不可能重現。

因為 Wilson 的研究團隊看到的內部數據與產業資金流向及市場情緒相結合時，顯示元月市場已開始融化，或至少高點已見。

元月摩根士丹利對沖基金客戶的總體槓桿率已達到歷史最高點，而槓桿總額是衡量投資人承擔風險意願的重要指標。

槓桿總額在今年元月一度達歷史新高。

此一紀錄也在 2 月初波動率大漲之前確定，已迫使投資人減少風險部位，Wilson 並預期在不久的將來，槓桿總額將重回 1 月的水平。

波動率震盪迫使投資人減少風險部位。

目前美股正走出修正區而進行掙扎，Wilson 悲觀地認為，即使經濟持續穩定成長，投資人也應對貿易戰和通膨前景感到憂慮。

展望未來，威爾遜預計美國股市回報主要受盈利預測增加而帶動，若由下而上估算，截至 6 月 30 日和 9 月 30 日，每股預期收益分別為 166 美元和 170 美元，比目前的 161 美元高出約 3％和 5％，雖不令人興奮，但也不是很糟糕，

不過，企業若開始出現獲利率較低的情形，出乎市場預期，以上的每股預期收益將需要下調，這將是股市不按牌理出牌的巨大風險，這也是摩根士丹利認為標普 500 指數今年夏季高點下滑的原因。