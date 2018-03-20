本周五午夜！川普上任以來的第三次政府關門危機再現

摘要：如果美國國會在周六（2 月 24 日）凌晨 0 點（台北時間周六中午 12 點）前，無法通過綜合支出法案維持聯邦政府撥款到本財年結束（2018 年 9 月底），或者無法通過財年內第六個臨時撥款法案，美國政府又要部分臨時停擺，將是川普上任以來的第三次關門危機。

在關鍵的國會中期選舉年，美國川普政府卻可能在本周遭遇上任以來的第三次關門危機。

根據美國國會參眾兩院在 2 月 9 日凌晨通過的 2018 財年內第五個臨時撥款法案，美國聯邦政府可以繼續正常營運到本周六（2 月 24 日）凌晨 0 點（台北時間周六中午 12 點）。

如果在此之前，國會無法通過一個綜合支出法案維持聯邦政府撥款到本財年結束（2018 年 9 月底），或者同時無法通過本財年內第六個臨時撥款法案，美國政府又要部分臨時停擺。

據新華社總結，今年 1 月 19 日，由於參議院未能通過臨時撥款法案，美國政府被迫部分關門三天。隨後在 2 月 9 日午夜零點前，由於肯塔基州共和黨議員、「預算鷹派」Rand Paul 反對增加赤字，美國政府又關門了幾個小時，不過 9 日聯邦政府上班前最終通過了為期六周的臨時撥款議案。

據 CNBC、《華爾街日報》和彭博社等多家主流外媒總結，國會共和黨很有可能在周一美東下午 6 點左右推出一版綜合支出法案共討論和投票，有知情國會助理稱也不排除周二再發布。如果綜合支出法案無法在本周前期推出，國會可能又要拖到周五下午再投票，令政府關門可能性增加。

該名國會助理對彭博社表示，新的綜合支出法案可能想增加 1.2 兆美元赤字，或引發部分保守派的共和黨議員不滿。由於 2 月通過的為期兩年預算協議不能作為撥款執行依據，國會需要在周五前擬定細節安排對各部門和項目的支出，這將導致美國政府再度關門機率為 25%。

分析指出，在關鍵的國會中期選舉年內，政府再度關門是國會兩黨都盡力避免的，但政府支出議案的核心問題總是無法達成共識，目前集中在移民、歐巴馬醫改對保險供應商的補貼、紐約和新澤西之間的跨海隧道興建、邊境牆撥款，以及加強持槍人士背景檢查等。

除了兩黨之間意見不一，美國白宮與國會共和黨也就上述議題存在分歧。例如，川普想要在支出議案中寫明不給不配合移民執法的「避難所城市」撥款，但有共和黨議員認為司法部已經有此權限，不必要將支出議案的討論複雜化。川普也反對聯邦撥款 9 億美元興建新的進出曼哈頓海底隧道，或令紐約州和新澤西州的眾議院共和黨不滿。

財經媒體 CNBC 稱，著名搖擺州伊利諾伊將在周二舉行國會中期選舉的初選，其中至少有兩個共和黨持有的眾議院席位遭遇民主黨的強有力挑戰。而民主黨期望在 11 月的國會中期選舉中奪下至少 24 個眾議院席位，重新贏得眾議院的多數控制權。

一旦川普政府失去對國會兩院的絕對控制，將導致政府政策推行困難，最終有可能導致川普總統被彈劾。他也在上周日晚間的推特上攻擊特別檢察官穆勒領導的「通俄門」調查，認為參與調查的全是鷹派民主黨，對他來說並不公平。

『新聞來源／華爾街見聞』