蘋果iPhone銷售表現不佳 但服務業務為成長機會

Nomura Instinet 的分析師指出，消費者越來越不願意購買價格太過昂過的智慧型手機，手機的平均售價正在降低，蘋果將受到影響。另一方面，RBC 的分析師認為，不要過於專注在手機銷售量，蘋果的服務業務是未來發展和重要獲利來源。

Nomura Instinet 將蘋果 (AAPL-US) 評級為「中性」，預計蘋果今年的 iPhone 銷售輛將低於預期。分析師 Jeffrey Kvaal 在報告中指出：「2018 年的 iPhone 需求沒有改善，高端手機市場存在著麻煩，而價格可能是抑制智慧型手機市場的一個因素，我們看到一些跡象表明，市場的彈性正在下降。」

Kvaal 指出，日前 AT&T 進行 iPhone X 買一送一的活動，反應並不熱烈，所以活動在兩周後結束。此外，Nomura Instinet 的韓國分析師指出，需求不振的情行亦發生在三星高端 Galaxy S9 身上，預購量下滑了 30％。

因此，Jeffrey Kvaal 將其 2018 財年 iPhone 銷售量預測，從 2.26 億支下調至 2.21 億支，而華爾街共識為 2.24 億支。他對蘋果股票的目標價格則是 175 美元。

蘋果沒有立即回應該評論。週一蘋果股價下跌 1.53％，來到每股 175.30 美元，但在過去 12 個月上漲 25％，道瓊工業平均指數上漲 17％。

蘋果股價日線走勢圖

RBC 的分析師 Amit Daryanani 週一對蘋果服務業務發表了樂觀的評論，他指出，投資者只忙於關注 iPhone 的銷售量，但忽視了蘋果從目前用戶身上獲得收入的能力。

Daryanani 認為服務業務的增長「基本上與設備週期無關」，並且他認為蘋果在這一部分的業務，將比公司旗下的硬體設備有較高的本益比。

Daryanani 表示，如果服務業務佔整體收入的比例增大，那麼蘋果或許可獲得更高的估值。 他寫道：「儘管現在時間尚早，我們認為服務終將成為蘋果公司策略重要的一部分，可推動投資、確定未來的產品規劃或是進行併購」。

在併購部份，Daryanani 認為大型併購可能性不大，但表示蘋果可能會購買一些內容，蘋果展現出對原創內容的興趣，提升原創內容，可增加 Apple Music 與用戶間的黏著度。

此外，Daryanani 建議，若蘋果更將 iCloud 進一步推廣至學校與企業，將可從中獲利。