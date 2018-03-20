網友愛問「哪裡買？」 讓google挖到新金礦

鉅亨網新聞中心 2018年3月20號13點23分

你有沒有向「谷歌大神」詢問過「某某東西哪裡買？」，Google 表示，每天有數百萬購物者在他們的搜尋引擎上查詢商品販售地點，讓他們想到新的賺錢商機。

路透社報導，Google 正在和沃爾瑪、好市多、目標百貨（Target）等零售商洽談合作，讓零售商能將其商品放在 Google 搜尋、Google Express 購物服務，以及 Google Assistant 行動助理上。

不過，零售商必須將消費者的每筆購買支付部分費用給 Google，這筆費用又和零售商為了放廣告在 Google 平台上所付的費用不同。Google 看準的就是其搜尋引擎對消費者購買決定的影響力，那將可能幫助零售商與其對手亞馬遜競爭。

Google 零售購物總裁 Daniel Alegre 表示，網友常會上傳圖片到 Google 搜尋「哪裡可以買到這東西？」、「哪裡有某某產品？」，這些問題多達數千萬件，因而構思起這項新服務。

然而，多數分析師指出，目前許多消費者用 Google 搜尋完，都是跑到亞馬遜上購買，因此 Google 這項新計畫，將幫助美國大大小小的零售商從亞馬遜手上「搶回」客人，增加收入；而 Google 不僅從中抽取廣告費用，也能收集分析消費者行為，創造另一筆財源。