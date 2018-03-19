蘋果計畫自行開發和生產Micro LED顯示器 三星、夏普股價跌

據《彭博社》報導，知情人士透露，蘋果將首次為旗下設備設計並自行生產顯示器，秘密的工廠位於加州總部附近，該計畫的初期目的為，少量生產測試用的 Micro LED 螢幕，而 Apple Watch 將是首批使用該技術的產品。

不願具名的知情人士表示，蘋果 (AAPL-US) 在下一代的 Micro LED 顯示技術，投入重大投資，Micro LED 顯示器在亮度、解析度、功耗以及薄度方面，都比現階段的 OLED 顯示器表現更色。

而製造 Micro LED 顯示器，比生產 OLED 顯示器更有難度，使蘋果在一年前幾乎要放棄該項目。但知情人士表示，蘋果工程師持續取得進展，而該技術目前處於更進步的階段，但消費者可能還需要等上幾年才能看到結果。

此計畫展現出蘋果欲將關鍵組件設計移回公司內部的決心，而蘋果自行研發並製造顯示器的計畫，將對許多供應商造成威脅，包含顯示器製造商三星電子、日本顯示器公司、夏普和樂金顯示公司，可能也會傷害到美國面板材料與技術開發商 Universal Display。

在彭博社報導此消息後，亞洲的顯示器製造商股價紛紛下跌，日本顯示器跌幅高達 4.4％，夏普跌幅為 3.3％，三星則下跌 1.4％。

亞洲顯示器製造商股價受影響

控制 MicroLED 技術，將有助於蘋果在成熟的智慧型手機市場中脫穎而出，並擊敗像三星這樣的強勁競爭對手。顯示器系統測試軟體 DisplayMate Technologies 的開發者 Ray Soneira 表示，內部開發 MicroLED 技術對於蘋果是一個黃金機會，市場上其他人可以買到 OLED 或 LCD 螢幕，但蘋果有 MicroLED。

知情人士指出，這不是一個簡單的項目，因為製造新的顯示器，需要新的設備，並且在開發速度方面，需要和其他技術競爭，蘋果會面臨許多挑戰，投入的資金也很可觀，最終，蘋果還是很可能將新顯示器技術的生產外包出去，因為加州的工廠規模不無法大量生產，但蘋果希望在技術開發階段，盡可能的不讓競爭對手接觸到這些專有技術。

蘋果發言人拒絕發表評論。

此項秘密計畫的的代號為 T159，由資深工程師 Lynn Youngs 監導，他曾協助開發 iPhone 和 iPad 的觸碰螢幕，現在負責監督 iPhone 和 Apple Watch 的螢幕技術。

該製造工廠面積為 6.2 萬平方英尺，距離蘋果位於 Cupertino 的總部約 15 分鐘車程。工廠約有 300 名工程師正在設計和生產用於未來產品的 MicroLED 螢幕。

在 2017 年年末，蘋果工程師首次成功為未來 Apple Watch 產品，生產功能齊全的 MicroLED 螢幕，為蘋果一個重要的里程碑。Apple Watch 將成為第一項使用 MicroLED 技術的蘋果產品，但要使這項產品問世，可能還需要幾年的時間。

據看過新開發顯示器的人士表示，MicroLED 顯示器比 OLED 顯示器顏色更明亮，並且工程師對顏色有更多的掌控，蘋果高層已批准在未來兩年持續發展 MicroLED 技術。但若要將 MicroLED 技術使用在 iPhone 上，可能需要至少 3 到 5 年的時間。