【統一證券】盤前分析－均線多頭排列，高檔震盪盤堅



◆盤勢分析

台股上周回補二月初跳空缺口 11070 點後，台股明顯轉強，除了十日均線持續上揚外；月線走強也突顯中多格局回復及揮別二月份以來空方壓制力道。在台股強勢且國際利空逐漸淡化下，後市行情觀察分析如下：

第一、國際股市部份—本周 FOMC 會議預估升息一碼，早為市場所預期。美國周三、周四 (21-22)FOMC 會議預估將升息一碼，全年三碼，研判原本鷹派說詞將轉而偏鴿派，解除市場加速升息疑慮。原因有三：1. 二月平均時薪年增率由 2.8% 降至 2.6%；2. 二月美國 CPI 年增率由 2.1% 溫和上升至 2.2%；3. 十年期公債殖利率仍在 2.8-2.85% 之間整理，顯示市場並無加速升息之預期。

第二、台灣外銷訂單力拚 19 紅。經濟部統計處將在今日 (20) 公佈二月份外銷訂單，預估接單額為 330~340 億美元間，年增率為 - 2.2~+0.7%，有機會挑戰 19 紅；若以累計 1-2 月接單情形分析，年增率約 9.1-10.5%，表現仍是相當暢旺。

第三、技術面觀察。台股指數在回補 2 月初跳空缺口 11070 點後，即全數呈現多頭排列，其中月線在今日有機會向上突破季線反壓，屆時將有效增強中多格局力道，對多方有利。KD 指標部份，雙過 50 且在 80 鈍化，亦有利多方攻堅。

第四、低基期生技股出線、進可攻退可守。盤面生技族群各擁利多，新藥族群受惠於中裕取得藥證之激勵，產業之市場認同度大為提升，未來展旺亦將取得美國藥證；台微體、亞獅康 - KY 赴美發行 ADR 有助於評價合理化；藥華藥美國藥證亦可望有重大進展，安成生樞紐性臨床結果正面將是潛在利多，以及諸多生技醫藥公司規劃以子公司赴港掛牌。在保健食品、美容、農業生技部份，是近半年帶動生技營運數字好轉的族群，且相關個股業績不受台幣升值的影響，預期將持續受到法人青睞，其中以麗豐 - KY、葡萄王及全宇 - KY 今年營運爆發力強，業績高成長可期。

