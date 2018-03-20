【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆國際股市震盪，台股收盤上漲

上週五歐美主要股市收漲，週一亞洲主要股市指數則普遍開低，台股呈現震檔整理格局，加權指數收盤上漲逾 19 點。終場台指期上漲 12 點 (+0.1%)，逆價差 18.9 點，電子期上漲 0.6 點 (+0.12%)，逆價差 1.41 點，金融期下跌 3 點 (-0.24%)，逆價差 4.03 點，非金電期下跌 7 點 (-0.05%)，逆價差 1.83 點。台指期上漲，逆價差擴大，期貨空方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加 1344 口，淨空單部位 1914 口；投信淨空單增加 389 口，淨空單部位 30353 口；外資淨多單增加 2170 口，淨多單部位 43891 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收紅紡錘線，各主要天期均線走揚，籌碼面部分，單日成交量能達 1109 億元，外資上市現貨買超金額約 22.83 億元，期貨未平倉淨多單 43891 口，外資現貨多單、期貨多單同步加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.55 變動到 1.60，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,000 點，賣權維持在 10,500 點，外資選擇權淨空單部位 73,128 口。

