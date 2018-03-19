【顧德投顧】2408南亞科、5871中租) 股價再創波段新高啦。(2399映泰)現買現賺漲停板啦。

◆盤勢分析

今日台股呈現量縮整理格局，開低走高，終場指數上漲 19 點，收在 11046 點，成交量為 1106 億元。技術面上仍處於多頭型態，有機會破上禮拜的高點。

重點持股報告。

(2377 旺宏) 之前在相對高檔的地方已經先獲利賣出一半持股，今天另一半則全數獲利出清啦，感謝旺宏這陣子的陪伴囉，會員們又是獲利滿滿唷。(8924 大田、4919 新唐) 續抱。(3105 穩懋、2455 全新) 股價一路創高之後，今天整理休息，續抱即可。(2465 麗台) 今日強勢股，一買進立即又是小獲利囉。(2399 映泰) 又是現買現賺囉。太棒了，今天帶領會員切入映泰，很幸運的又是以獲利為開端，並且尾盤更是直接豪邁的強鎖漲停板，新舊會員們又開始同步獲利囉。(6141 柏承) 股價在 (上漲 39%) 之後稍做整理，目前仍在系統之內，就續抱囉。(3265 台星科) 昨天股價創波段新高，今天盤中則再漲 5%，股價持續強勢，太棒太棒囉。(5871 中租) 從我們買進之後，漸漸利多跟著出來，今天股價則再創波段新高啦。藉由關鍵 K 系統的指引，往往我們都能找到對的股票，而就算不對，我們也會立即出脫，自然就能做到大賺小賠，進而成為市場的贏家。(2408 南亞科) 盤中大漲 6%，並再創波段新高。太棒太棒了，新舊會員們的好股一檔接一檔，獲利更是持續不斷的累積上去囉。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 6141 柏承、8924 大田、3105 穩懋、5871 中租、3265 台星科、4919 新唐、2399 映泰、2465 麗臺、2455 全新、2408 南亞科。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)

