【顧德投顧】G20及FED決策您了解多少！

◆盤勢分析

當撼訊、中美晶相繼漲停，接下來會是？

美股四巫日小漲，台股週五拉尾盤，今早先吐回，尾盤再拉！拉真的拉假的？相關行情可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】及 FB【台股龍捲風】！

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：今日日 KD 持續黃金交叉，指數上漲 19.2 點，本波從 10638 到 11095，漲了 457 點，目前狹幅震盪，而週 KD 已為黃金交叉，所以震盪仍要買多，已一堆個股不甩大盤展開波段行情，可好好把握！

【二】利的研判：9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，所以指數震盪！個股方面：矽晶圓、MOSFET、被動元件、【電池】、【板卡電競比特幣】這類族群震盪後還有機會持續走高，波段仍多，但短線若出現出量不漲時，務必先行調節！獲利落袋為安

【後續作法】

面對川普的關稅效應 (哪些國家會豁免，主要國家針對中國而來，中國又如何反擊)，G20、FED 決策，等等問題，很多投資人在消息面根本無法立即跟上，可依照技術分析評判！目前美股道瓊三角收斂，NASDAQ 及費半橫盤，盤整待變，隨時留意突破後的新方向！

產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (-10.5 收 449.5，20MA 翻揚向上，盤中高點 476 元，歷史高點 489 元)，5483 中美晶 (盤中漲停，尾盤收 105.5)，6182 合晶 (+0.45)、3532 台勝科 (+0.5)，3707 漢磊 (+0.95)、3016 嘉晶 (+0.6)，此族群這兩天普遍較強，需留意法人籌碼及散戶動向！

【MOSFET】：6435 大中 (-1)、6525 捷敏 (-0.5)、3317 尼克森 (-0.7)、8261? 鼎、5299 杰力 (-2.4)、6138 茂達 (+0.3)，可開始留意中國長電科股價 (+3.83%)

【被動元件】：以 2327 國巨 (+16 收 441，再創歷史高) 為指標，2456 奇力新、3068 美磊、3026 禾伸堂(+4)、3624 光頡、5317 凱美、2375 智寶、6127 九豪、2492 華新科(+5)、8043 蜜望實、6449 鈺邦、6175 立敦、3236 千如、2472 立隆(+0.9)、2478 大毅、5255 美桀，漲價行情持續，以量價結構技術分析操作！

【板卡電競比特幣】：3443 創意 (+6.5)、3035 智原 (+2.1)、3661 世芯 (+2)、6591 動力、6150 撼訊 (+27 漲停板)、2377 微星、2376 技嘉、3515 華擎 (+6.9)、3540 曜越 (+0.8)、2465 麗台 (+0.55)、2399 映泰 (+2.1 漲停板)、2425 承啟 (+2.9 漲停板)、5386 青雲 (+6.3 漲停板)、2421 建準 (+0.5)，此族群打籌碼戰，防守點務必嚴設

電動車電池：4721 美琪瑪、4739 康普，目前鈷報價仍上揚，震盪仍可留意

指數震盪，表現較強個股有：6118 建達、3128 昇銳、9912 偉聯、3029 零壹、4168 醣聯、1760 寶齡、4138 曜亞、1464 得力、3691 碩禾，留意明日延續性

新的一年，將出現大規模波動！並且出現牛熊並存，多空都能賺的現象！！可積極參與行情，祝 2018 年新年行大運，萬事如

徐照興 分析師

以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險

