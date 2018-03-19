【亞洲投顧】開低震盪走高，11000整數關卡失而復得，攻克五日均線!

◆盤勢分析

今天台股開在小低，早盤先走低，最低來到 10983，失守 11000 整數心理關卡，所幸在 10 點過後，盤勢急拉，最高來到 11066，終場收在 11046 終場險而守住五日均線，收了一根帶上、下影線的小紅 K，以小漲 19 點作收，今日震幅有 82 點之多，而目前五日線與十日均線依然呈現黃金交叉格局，且下檔亦有五日線、十日線、月線、季線、半年線、年線的支撐，而從量能的角度來看，今日量能 1106 億，與上週五相較有明顯的萎縮，顯示投資人態度偏向觀望；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點: 台股類股呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是生醫類股，漲幅達 1.2%，玻陶漲幅也超過 1%，資訊服務、電器電纜、電機機械、鋼鐵、半導體、電子通路、化學生醫、塑膠、光電、通信網路、建材營造、其他電子、航運、電腦設備、金融、水泥、油電燃氣、電子零組件等也均收紅。至於下跌類股則有觀光、食品、造紙、紡纖、貿易百貨、汽車、化學、橡膠、其他類等。電子三雄今天走勢相對平淡，早盤台積電還一度下跌 3.5 元，也跌破 10 日線，拖累指數走低，不過尾盤跌幅急速收斂，最後以平盤作收。鴻海及大立光則是在平盤上下震盪，終場均以小紅作收。生技類股則是今天的強勢族群，包括泰福 - KY、保瑞、慧智、杏國等均亮燈漲停，寶齡富錦、醣聯、安成藥、曜亞、福永生技、安克等漲幅也超過 7%。顯卡族群也因為龍頭廠撼訊結束分盤交易，開盤不到 5 分鐘就亮燈漲停，加上 G20 對於虛擬貨幣的監控也將放鬆，承啟、青雲也同步亮燈，廣寰科、華擎也收紅。矽晶圓族群則是因為傳出中國基金有意入主中美晶，恐將引發經營權爭奪戰，中美晶盤中一度亮燈漲停，環球晶、合晶、嘉晶等也均走揚。

劉良梅 老師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

