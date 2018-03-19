台股站穩萬點 兆豐證今年營運聚焦3方向

兆豐證券今 (19) 日舉行新春記者會，兆豐證董事長兼券商公會理事長簡鴻文表示，去 (2017) 年台股在國際情勢好轉及政府積極作多下，擺脫多年頹勢，指數重新站上萬點並持續創新高，展望今年，營運聚焦開拓各項業務、發展數位創新及整合集團資源等。

簡鴻文表示，金管會和券商公會合力推動當沖降稅減半，對於提振股市量能有明顯成效，目前台股萬點已是中長期的趨勢，日均量也達到 1500 億元以上，因此，希望當沖降稅能成為常態性政策。

展望今年營運策略，簡鴻文表示，在通路業務部分，將加速設置證券櫃檯的速度，目前自家金控銀行約有 107 家，去 (2017) 年在自家金控銀行下已設置 23 家，今年第一季將再增設 23 家，並且陸續增設，預估年底前證券櫃檯在集團金控自家銀行覆蓋率能達 8 成。

此外，兆豐證也會配合金控提出的營運策略，包括強化風險控管、公司治理及落實洗錢防制和法令遵循等，以符合主管機關和亞太防制洗錢組織的標準。

至於股權及債權承銷業務部分，將透過集團資源引介開拓客源，拓展國內外業務振興台灣資本市場。

簡鴻文指出，面對數位金融發展，兆豐證今年也將持續結合數據及使用情境，規劃新增借券等 Line 專屬服務，以成為全台最完整 AI 智能互動理財服務券商為目標。