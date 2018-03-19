捷迅去年EPS2.17元 每股擬配發現金2元 21日舉行法說會

捷迅 (2643) 今(19)日公布去年度獲利，EPS 為 2.17 元，董事會決議每股擬配發現金股利 2 元。捷迅總經理孫鋼銀表示，對於新的一年發展，捷迅本著穩健的作風，將繼續開發電子商務相關客群服務，而捷迅美國地區也已開始提供海外倉 (Fulfillment Center, FC) 服務，也已與大型企業如 Amazon 等進行配合，詳細業務發展計畫，將於 3 月 21 日法人說明會說明。孫鋼銀表示，去年上半年度航空運費漲價速度過快，在標案客戶暫時無法調整報價的情況下使獲利受到侵蝕，整體表現較前一年度呈現下滑；但自去年下半年度起，陸續調整負毛利客戶群後，使原本受到侵蝕的獲利回穩。



再者，去年捷迅與中國知名大型企業簽約合作，受託處理中國來台中轉之郵件包裹服務，再轉口至世界各地。此項業務的發展，使捷迅台灣地區營收占比由 8% 成長至 16%，整體電商客戶合併營收占比達 30%。去年捷迅除了發展新加坡當地整合型包裹遞送服務外，更致力於：承攬航線多元化、提供客戶多元及更完整的問題解決方案 (total solution)，皆使捷迅未來獲利展望相對樂觀。



此外，由於去年第四季起航空艙位因電商貨物貨量增長致使爆艙問題嚴重，為了解決此狀況，捷迅已陸續與數家新航空公司配合。孫鋼銀表示，因科技發達，消費模式改變，現在出貨的方式已不再是傳統 B2B 的運送方式，反而多以 B2C 或 C2C 方式大量運送，捷迅配合的客戶群，除了傳統消費型電子產業外，電子商務相關客群已佔極大比例。在看好電商派送服務商機為未來的趨勢下，捷迅在整合型包裹遞送服務發展上，更要快馬加鞭努力去做，待成熟時會將此服務推廣至香港及台灣，提供更好的服務給社會，也創造屬於捷迅自己的品牌價值，期許能成為國際知名之大型整合型包裹遞送服務公司。



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