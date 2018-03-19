【華冠投顧】台股多方橫向整理、會後軋空行情再起

鍾騏遠 分析師

國際股市受到聯準會本周召開會議的影響，各國股市強者整理、弱者拉回，預期周三台指期貨結算日，震盪幅度將會加劇！由於上周五台股尾盤大單敲入，短期而言，指數將維持斜率不墜。不過，周四凌晨之後，聯準會的升息態度，將影響股市的走勢。原則上，升息利空已在二月份提前反應，如果會議結果符合預期，則市場將重回多方走勢。主要的原因是，在周四之後，半年線的仰角將會增加，只要長期均線仰角斜率增加，後續走勢將值得期待。

今天櫃買指數成交量進一步放大，受到了中美晶消息的帶動，矽晶圓族群帶量上漲，(5483)中美晶更進一步攻高到漲停，而 (6182) 合晶、(6488)環球晶、(3016)嘉晶也都出現帶量上漲的表現。短線消息雖刺激股價向上，不過利多之後，股價將回歸基本面，留意短線追高、而出現的拉回的風險。顯卡族群今天多方再起，(6150)撼訊、(2425)承啟、(5386)青雲等，股價皆攻高至漲停。而記憶體則由 (2408) 南亞科領軍，包括 (8110) 華東、(8131)福懋科皆有續強表現，(2344)華邦電、(2337)旺宏則是維持整理。

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