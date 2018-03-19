【日盛投顧】短、中多不變 頭部型態待量突破

◆盤勢分析

1. 國際股市於上週尾聲呈現小漲小跌，使得週一台股呈現開低走低，低檔仍有買盤浮現，指數很快呈現震盪走高，惟延續力道不足，類股上呈現漲跌互見，終場指數僅僅小漲 19.20 點，漲幅 0.17%，收在 11046.90，成交金額萎縮至 1109.19 億元。

2. 觀察台股技術面，農曆年後緩步挺升的格局不變，短、中期均線逐漸有利於多頭，紛紛開始走揚，惟挺升的過程中量能明顯不足，僅有上週五在富時調整台股權重生效日、最後一盤買盤湧進下，單日成交金額達 1681 億元，其它交易日台股成交金額皆明顯不足，在 20 日均量沒有出現走揚前，台股恐難一次克服元月下旬頭部型態 (11100-11270) 的反壓，將以反覆震盪整理機率居大，整理區間將落在 10800-11200，盤面結構將呈現個別族群表現。觀察籌碼面，外資 + 22.83 億元、投信 - 3.04 億元、自營商 - 8.32 億元，三大法人合計億元買超 11.46 億元。

量能不足 個別族群表現

1. 在電子股部份，權值電子股除 2454 聯發科呈現上漲外，其它權值電子股普遍呈現整埋格局，族群上以 IC 設計、矽晶圓、記憶體、網通、被動元件、設備、PCB 上游與面板相關較有表現，IC 設計指標股 2454 聯發科、2379 瑞昱、3014 聯陽；矽晶圓指標股 5483 中美晶；記憶體指標股 2408 南科；網通 3558 神準、6263 普萊德表現較強；被動元件指標股 2327 國巨、2492 華新科；PCB 聚焦於上游股 6213 聯茂、6274 台燿較值得留意；設備指標股 6196 帆宣；面板除了 2409 友達、3481 群創值得留意外，上游材料股 5234 達興、8163 達方、3010 華立亦值得留意。

2. 在金融股部份，週一佔大盤成交比重僅僅 5.16%，農曆年後金融類股指數隨著指數反彈亦有表現，惟量能明顯不足，在台股成交金額沒有明顯放大前，預料金融股難有連續上攻機會，推測以區間整理機率居大，指標股觀察佔權值的 2881 富邦金、2882 國泰金。

3. 至於非金電，仍是個別族群表現，短線聚焦於塑化、機電、電動車相關、風電、潤泰集團，塑化股大型股指標 1301 台塑、1303 南亞，二線股指標 1313 聯成、1312 國喬；機電指標股 1513 中興電、1605 華新、4557 永新 - KY；電動車相關指標 1536 和大；風電指標 3708 上緯投控、9958 世紀鋼。