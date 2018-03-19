【華冠投顧】林驛銘:台股又量縮，人氣退潮? 挖礦股雄風再起?

台北股市今日表現強於日韓股市，開低震盪走高，由黑翻紅，終場上漲 19 點，以 11046 點作收，成交量 1109 億元，價漲量縮格局。

上周五台股走勢非常戲劇性，人工干預居多，原本一度下跌 85 點最後半小時指數急拉翻紅，指數漲 9 點，成交量爆出 1663 億元大量。今日延續強勁支撐開低走高收紅 K 棒，不過成交量大幅度萎縮下來只剩下 1109 億元，必須小心人氣退潮，接下來看法不變，在此要有風險意識，若出現爆量開高走低，融資大增不漲，量能退潮等，請小心! 像今日量只剩 1109 億元，5 日均量往下走，因此，建議漲多衝高不能追，多留現金! 盤面結構: 電子股漲 0.3%，金融股漲 0.05%，傳產股漲 0.01%，OTC 指數漲 0.16%，上漲家數 701 家，下跌家數 710 家，漲停 31 檔，跌停 3 檔。族群與個股焦點: 受惠半導體矽晶圓題材與業績帶動，中美晶 (5483) 股價表現亮眼，一度爆量攻漲停 108.5 元，重新站回百元大關，創 2010 年 9 月以來新高。挖礦概念股跌深後大漲，撼訊 (6150) 與承啟 (2425)，映泰(2399)，青雲(5386) 直奔漲停，惟比特幣爆價近來震盪大，近期甚至跌破挖礦成本，建議逢高調節，不宜追高。生技股今日保瑞 (6472)，泰福 KY(6541)，寶齡富(1760) 等漲停創高，醣聯 (4168)，安成藥(4180)，曜亞(4138) 等漲幅逾 7%。其它強勢股包括偉聯 (9912)，國眾(5410)，統懋(2434)，大峽 KY(5281)，金麗科(3228)，精聯(3652)，建達(6118)，昇銳(3128)，零壹(3029)，普格(3073) 等強勢大漲! 弱勢股包括良維 (6290)，無敵(8201) 跌停板，愛地雅 (8933)，立碁(8111)，律勝(3354)，鈺邦(6449)，晶電(2448)，訊芯 KY(6451)，新光金(2888)，華通(2313)，技嘉(2376) 等跌幅逾 3%。

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