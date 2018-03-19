李思廉做了什麼令富力地產(02777-HK)今年銷售目標如此牛 ！

富力地產(02777-HK)業績報告中指出，於2016年及2017年分別實現12%及35%的協議銷售增長率後，集團對於2018年的協議銷售甚為樂觀，定下不低於1300億元(人民幣.下同)的目標，較2017年已實現協議銷售目標增加約60%。

董事長李思廉好勁呀！要知道，2017年協議銷售目標由730億元調升至800億元，結果，富力地產交出一份亮麗業績，2017年度股東應佔溢利211.86億元(人民幣.下同)，按年飆升2.14倍。每股基本及攤薄盈利6.5748元，建議派發末期股息派0.77元。營業額增加10%至592.8億元。物業銷售收入增加9%至537.1億元。核心盈利增加27%至75.9億元。

富力地產已派了去年成績表，今年再上調銷售目標，是該集團已作出了部署。該集團年內新增1811萬平方米權益可售土地儲備，至2017年底權益土地儲備達5,138萬平方米，集團能夠對其2018年的可售資源作出更合理的規劃，以實現更高的協議銷售目標。於計算今年的協議銷售目標時，管理層已考慮到市況、項目數目及可售資源。管理層從長遠的角度對中國房地產市場的發展趨勢持樂觀態度，且協議銷售計劃反映出彼等對於實現該目標充滿信心。當前市場發展勢頭強勁，因此，訂立更為積極的銷售目標可讓集團把握當下的銷售機會並鎖定未來的收益。

2017年，中國房地產市場繼續穩步增長，主要受中國各線城市自用客戶的強勁需求所推動，並以人口增長帶來首次置業及改善住房需求的二、三線城市為主。中國政府繼續致力控制國內房地產投機行為，通過持續推行緊縮政策以減緩均價上漲並限制多套房買家，房地產市場調控已見成效，房地產發展商紛紛調整發展方向集中到以居住需求為主的城市。

2017年，二、三線城市新增的建築面積繼續超過一線城市，主要由於該等周邊城市存在更大需求，因此有更多項目推出以滿足住房買家的需要。隨著全國城市增長分佈的多樣化，集團在2017年於中國房地產市場的銷售重心亦隨之調整，來自二、三線城市及其他城市的協議銷售佔總協議銷售的66%。相應地，為應對協議銷售的增長趨勢，集團於2017年在該等城市增加土地儲備收購的比重，該等城市新增土地的建築面積為1522萬平方米，佔全部新增土地儲備總建面積的84%。然而，儘管新增土地儲集中於二、三線城市，集團仍對中國整體房地產市場保持樂觀態度，2017年內，在中國各大城市的土地儲備大幅增加。2017年，集團以總價584.3億元收購了權益可售面積萬平方米的土地儲備，預計未來數年將帶來多達2560億元的新增可售資源。

2017年，集團於53個城市投入584.3億元收購用地，新增權益可售面積為1811萬平方米。在調整新增用地及扣減已交樓的可售面積後，集團於2017年底土地儲備的權益可售面積合共為5138萬平方米，預計可滿足未來至少四年的土地儲備需求。

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