【港股午評】大市繼續反覆 長和系將易帥股價疲弱

港股今早波幅略為拉闊至逾400點，當然仍然可以視之為窄幅上落，惟相當反覆，反映出投資者在企業陸續公布業績期間，並無明確方向。建議投資者靜待企業公布業績後才出手。至於今早市場焦點為即將換帥的長和(00001-HK))及長實集團(01113-HK)，今早股價暫時逆市向下逾1%，相信午後兩者未必可以收復失地，不過跌幅未必會擴大，預料最終跌幅約1%。

恆生指數中午收市報31562點，升60點；國企指數中午收市報12683點，升10點。

長和系主席李嘉誠宣布即將退任，今早長和系四大藍籌股均錄得1%跌幅，其實市場人士早已預期李嘉誠會在今年內退任主席一職，所以投資者並無太大反應。今早股價下跌並非市場人士對長和系的基本看法有何改變，投資者無需太擔心。

今早大市表現平平的其中一個原因，為重磅股騰訊控股(00700-HK)今早無升跌，看來投資者在騰訊公布業績前，抱持觀望態度居多。所以請耐心等一等。

2018年3月19日下午1時

文﹕張偉倫

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