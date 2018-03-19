統計局解讀：一線城市新建商品住宅銷售價格環比降幅擴大

國家統計局今日發布了2018年2月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況統計數據。對此，國家統計局城市司高級統計師劉建偉進行了解讀。

一、 15 個熱點城市新建商品住宅銷售價格延續總體穩定態勢， 12 個城市環比下降

2月份，各地因地制宜、因城施策，繼續實行分類調控，保持政策的穩定性和連續性，70個大中城市中15個熱點城市新建商品住宅銷售價格變動繼續呈現總體穩定態勢。從環比看，有12個城市新建商品住宅銷售價格下降，降幅在0.1至0.6個百分點之間;鄭州和成都2個城市持平;天津微漲0.1%。從同比看，有9個城市新建商品住宅銷售價格下降，降幅在0.3至2.5個百分點之間;成都持平。

二、 70 個大中城市中一線城市新建商品住宅銷售價格環比降幅擴大;二線城市價格漲幅回落;三線城市漲幅與上月相同

據測算，2月份，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比均繼續下降，降幅分别比上月擴大0.2和0.1個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格環比漲幅比上月回落0.2個百分點，二手住宅銷售價格漲幅比上月略微擴大0.1個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比漲幅均與上月相同。

三、 70 個大中城市中一線城市新建商品住宅銷售價格同比繼續下降，二三線城市漲幅略有擴大

據測算，2月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降0.1%;二手住宅銷售價格漲幅連續17個月回落，本月比上月回落0.6個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比漲幅分别比上月擴大0.4和0.1個百分點。三線城市同比漲幅也分别比上月擴大0.4和0.1個百分點。

來源：國家統計局

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