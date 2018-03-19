•服務型制造重構産業鏈價值體系，由産品導向轉向服務導向。服務型制造要實現三大轉變：一是高價值環節由制造為主向服務為主轉變，二是競争優勢由規模化向個性化轉變，三是客戶交易由短期交易向長期交易方式轉變。



•産業競争已向産業生態系統發展，主要是“智能機器+産業網絡+大數據平台+APP”新的生態系統。産業發展的核心是技術主導者、規則制定者、數據擁有者，通過平台構建者整合這些要素形成生態系統，産業生態系統是産業發展新的主導力量。



•智能的新時代已經到來，智能化是人類社會生存和發展的全新要求。專家們正在研究“立體智能革命”，構建物理世界、生命世界與數字世界三個世界一體化的智能模型，實現物理實體、意識人體和數字虛體的相互融合發展。智能將大于一切、高于一切。



•人類改造世界的能力取決于人類認知世界的水平。對于人類的個體來說，個體認知水平決定其實現的價值。當前的關鍵是提高人們對時代的認知，新時代是一個高度關聯、無孔不入的智能世界，全面走向智能是不可抗拒的曆史新潮流。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)