分析師：騰訊股價早已偷步炒上 現階段不宜進場

「股王」騰訊 (0700-HK) 將於本周三 (21 日) 公佈全年業績，多家投行及券商均預料，在《王者榮耀》等手遊的帶動下，騰訊去年全年純利將介乎 626.39 億至 689.35 億元 (人民幣，下同)，按年增 37.9% 至 51.8%。其中瑞信給予騰訊「買入」評級，目標價為 540 港元，為投行及券商中最高。不過，多位分析員均認為騰訊股價早已「偷步炒上」，現階段不宜進場。

綜合香港文匯報、明報報導，花旗預期騰訊去年純利為 674.88 億元，按年增長 48.6%，重申騰訊的「買入」評級，同時上調目標價，由原來 482 港元，升至 538 港元。花旗認為，騰訊最新核心策略重點投放於數碼內容和「互聯網 +」業務，以及支付及小程序工具，將提升客戶使用流量，有利營運表現。

德銀預期，騰訊去年純利為 650.67 億元，按年增長 43.3%，維持「買入」評級。由於看好廣告業務變現能力及微信支付盈利能力等，故德銀將目標價由 450 港元，升至 496 港元。騰訊 ADR 上周收盤微跌 0.07%，至 464.88 港元。

另外，該行曾與螞蟻金服管理層會面，認為今年是激進的一年，各企業會積極搶佔客戶，會持續評估微信支付的毛利及營業利潤率。該行估計，季度移動遊戲收入按年升 4 成，當中一半來自「QQ 飛車」。該行會留意 QQ 飛車的升勢能否持續，及管理層對遊戲產業意見。

瑞銀則預計，騰訊去年第 4 季收入按年升 56% 至 683.55 億元，當中手遊收入按年升 62%，但按季跌 4%，原因是騰訊新推出的「食雞遊戲」分薄同系熱門手遊用戶收入。該行指騰訊需向第三方遊戲分銷商支付費用，同時又提升對顧客補貼支付，導致手遊業務毛利率出現下跌。

瑞銀表示，騰訊去年底至今年初已數次投資線下零售商，隨着大陸線上線下零售場景融合，騰訊技術、用戶流量及數據有助帶動線下店舖表現，同時加強微信變現能力。該行又稱，實體零售店對電子支付業務十分重要，認為投資將有效確保集團支付工具使用率。

業績前不少大行意見趨向保守，事實上，雖然騰訊近年幾乎每次業績均勝市場預期，公布業績後股價表現卻呈不穩定，例如公布 2015 年全年及 2016 年度中期業績，股價翌日大升近 4% 及 5.18%，但不少次出現下跌，或反映騰訊短期股價走勢與大市的互動影響更多。

對於騰訊後市表現，分析員看法不一。鼎成證券投資策略總監熊麗萍與第一上海首席策略師葉尚志均認為，騰訊股價上周已因憧憬業績向好而「偷步炒上」，現時股價已逼近歷史高位，不是良好進場時機，投資者需持觀望態度。不過，熊麗萍同時認為現時持有騰訊的投資者，可以持貨至業績出爐，再視乎情況作進一步行動。

金利豐證券研究部執行董事黃德几對騰訊後市持相近看法，但認為進取的投資者或可「短炒博一博」。惟有香港股票分析師協會主席鄧聲興較為樂觀，認為現時可以購買與持有騰訊。