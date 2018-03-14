MSCI追蹤逾600家亞企 包括騰訊、阿里、三星、台積電

彭博社報導，港交所 (0388-HK) 計劃與 MSCI 合作，推出跟蹤 MSCI 亞洲除日本指數的期貨合約，以進一步拓展衍生產品市場。根據文件，合約的推出日期尚未確定，計劃需獲得監管部門批准。

MSCI 亞洲除日本指數追蹤超過 600 家亞洲公司，目前權重最大為騰訊控股 (0700-HK)、阿里巴巴(BABA-US)、三星電子(005930-KR) 及台積電(2330-TW)。去年該指數升幅達 38%，表現較恒指更佳。

騰訊昨 (13) 日再一次拯救大盤，全日升 0.6%，為恒指貢獻 20 點下，令大盤由跌轉升 7 點，收報 31601 點，連升 4 日累計 1404 點或 4.7%，續創 2 月 5 日以來新高。

騰訊股價

香港《明報》引述港交所發言人回應稱，交易所不斷探索拓展期貨合約等衍生產品組合的方法，以滿足市場需求，當取得更多進展時，會告知市場。MSCI 發言人則不予置評。

MSCI 自 2004 年以來沒有任何期貨合約在香港上市，而目前港交所提供的合約產品大多與香港和大陸股票掛鈎。

港交所行政總裁李小加曾經表示，希望香港的衍生產品市場更具競爭力。去年，衍生產品佔港交所的總收入比例為 18%，遜於新加坡交易所。

目前新加坡交易所的期貨合約產品，與世界各地的股票掛鈎，其中包括印度、日本和台灣。據彭博的數據顯示，港交所的衍生產品收入，佔其去年總收入比例約為 18%，而新交所的衍生產品收入卻佔其總收入高達 38%。

港股昨日缺乏方向，在前日連升 3 日之後，昨日市況轉為好淡爭持，在重磅股中移動 (0941-HK) 及匯控 (0005-HK) 拖累下，恒指一度跌過 132 點，但騰訊及內銀股支撐大市，才令大市由跌轉升，惟昨日下跌股份仍超過 900 檔，成交更下降至 1108 億元(港元，下同)。國指則升 49 點報 12746 點，跑贏大市。

恒指走勢

招銀國際策略師蘇沛豐對香港《文匯報》指出，港股在前日 3 連升後，市場買盤轉趨審慎，是大盤昨日多空爭持的主因。但由於全球風險有所紓緩，港股的技術走勢也見突破，基本上可確認大盤已重拾升勢，惟短期獲利盤會令走勢較反覆，料恒指的波幅將介乎 31000 點至 31800 點。

