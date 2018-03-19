福晟(00627-HK)9.2億購永義(01218-HK)何文田住宅項目

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內房發展商福晟國際(00627-HK)公布，公司之間接全資附屬公司Giant Astute Limited斥9.2億元，向賣方永義國際(01218-HK)與Park Gi Youn購入何文田喇沙利道6號項目，每呎收購價約2.8萬元。 該項目由永義所重建，原本計劃在去年底推售，屬於1幢17層住宅，供78伙，以1房及兩戶為主，每伙面積約300至400平方呎，總實用面積合共3.3萬平方呎。福晟國際剛斥9.2億元向永義國際等人購入，以實用面積計算，每呎收購價約2.8萬元，預計物業將在今年5月取得入伙紙。 集團專注在長沙市物色收購機遇，同時密切監察其他城市及地區之經濟增長，以把握機會購入優質物業投資項目。香港為全球其中一個重要金融中心，隨著近期股市壯旺帶來財富效應及失業率創紀錄新低，香港之經濟增長創下近年新高。參考房地產市場之統計數字，管理層預期香港之住宅物業將繼續出現求過於供，於可見未來樓價仍會持續上升。管理層認為涉足香港房地產市場可分散集團之投資組合及擴闊收入基礎。