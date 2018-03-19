

◆盤勢分析

1. 美國 2 月工業? 出攀升 1.1%，創 4 個月來的最快增幅；3 月份的密西根大學消費者信心指數攀升至近 14 年新高，多項利多無法降低美國投資人對貿易戰的擔憂，上周五美國四大期指僅微幅上揚，漲幅介於持平到 0.29%，呈現區間震盪。其中，intel 上漲 0.57%、英偉達上漲 0.46%、Apple 下跌 0.35%、特斯拉下跌 1.31%、台積電 ADR 下跌 0.75%。

2. 因美股走勢疲弱，上周五晨間亞洲股市承壓，台股早盤以小低盤開出，隨即震盪走低，盤中最低 10933.4 點，一度失守 5 日線。但因盤後富時指數將進行調整，午盤在 5871 中租 - KY 帶領金融類股一點過後放量快速拉升，最終收盤指數由黑翻紅上漲 9.25 點，漲幅 0.08%，收在 11,027.27 點，再度站回 5 日線之上，成交金額擴增至 1,659.67 億元。OTC 指數收盤上漲 0.01%。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近期台股高檔區間震盪，目前短天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：上周五台股爆量上漲，但現階段價量配合得宜，後續上漲是否能持續出量。

(3) 技術指標：9 日 KD 高檔鈍化，且周 KD 再度黃金交叉，出現轉強跡象。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 21.89 億元；外資 - 20.57 億元、投信 - 6.67 億元、自營 + 5.35 億元。

4. 電子類股

(1) 矽晶圓：1Q18 供需持續吃緊，早盤市場傳 6488 環球晶即將對 2330 台積電提出漲價的訊息，周五股價量出走揚；帶動 6182 合晶、5483 中美晶逆勢上漲。

(2) 遊戲軟體：6180 遊戲橘子受惠天堂 M 熱賣，2017 年 EPS0.17 元優於市場預期，股價開高震盪，帶動 6111 大宇資以接近漲停作收。

(3)DRAM：DRAM 供給呈現緊繃，1Q18 漲價幅度優於預期，03/2017 持續調漲，2408 南亞科再創波段新高，2344 華邦電維持小漲。

5. 非電子類股

(1) 塑化：1305 華夏 2017 年 EPS2.58 元，配息 1.8 元，第一季獲利持續走高，盤中股價震盪上揚；1303 南亞、1326 台化即將召開董事會，市場高度期待高配息，資金進駐，全天維持小漲。

(2) 生技：類股股價基期低，加上交易所即將召開「生技醫療產業」業績發表會，生技族群近日持續走長，4168 醣聯連續兩天漲停；4180 安成藥、4121 優盛尾盤緩步走高；4137 麗豐 - KY 再創波段新高。

(3) 金控股：上周五一點過後金控族奮力撐盤，2888 新光金、2889 國票金、2890 永豐金、2885 元大金、2881 富邦金爆出大量上漲。

6. 近期國際股市呈現高檔震，台股走勢優於亞洲各國，短天期的均線呈現多頭排列，且周 KD 再度黃金交叉，雖然外資買賣超方向未明，但中、長多趨勢未變。預期指數極短線仍有再像前波高點挑戰的契機，季線附近有撐，建議拉回量縮仍以偏多操作為主。

7. 重點訊息：

(1)NAND Flash 控制 IC 大廠 8299 群聯公告去年稅後獲利 58.19 億元，每股淨利 29.23 元，寫下歷史新高。群聯股利政策也同步出爐，每股擬配發 17 元現金股利，現金殖利率 5.59％。受惠於智慧手機、筆電搭載容量需求增加，NAND Flash 報價大漲，全年平均漲幅超過 30%，推升群聯去年營運繳出亮麗成績，展望 2018 年下游需求仍有增無減，預期報價仍可維持高檔。此外，記憶體封測廠 6239 力成及 8131 福懋科公告股利政策，力成今年每普通股擬配發 4.5 元現金股利，創下力成現金股利新高紀錄；福懋科今年每普通股擬配發 2.5 元現金股利，為 7 年來新高。

(2) 晶圓代工龍頭 2330 台積電雖受到蘋果 iPhone 供應鏈庫存調整及新台幣兌美元匯率升值影響，今年前 2 個月合併營收表現不盡理想，但隨著 2454 聯發科手機晶片、輝達（NVIDIA）繪圖晶片、比特大陸（Bitmain）加密貨幣挖礦運算特殊應用晶片（ASIC）等 16 奈米及 12 奈米訂單轉旺，產能已被客戶包下，並將滿載投片到今年下半年。

