西方人看「一帶一路」：這五大計劃將改變你對世界運轉的認知

摘要：作為覆蓋全球 40% 的 GDP、65% 的人口的經濟倡議，「一帶一路」也引起了西方人的關注。未來，「帶路經濟」或將深刻改變世界運行的邏輯。

「一帶一路」覆蓋了全球 40% 的 GDP、65% 的人口和 75% 的自然資源。作為橫跨亞歐大陸的經濟倡議，自然也吸引了西方人的關注。

近日，福布斯網在一篇文章指出，「一帶一路」是一個具有重要意義的網路，一個從中國到歐洲的連接不同經濟體和政治體系的網路，這是以前從未發生過的事情。

文章中還列出了五個「一帶一路」項目，認為這些項目將改變人們對世界運行的認知。

希臘比雷埃夫斯港

由於此前希臘深陷債務危機，該國需要向歐洲央行支付 2540 億美元的債務，因此希臘將比雷埃夫斯港出售。中國遠洋運輸公司 (COSCO shipping) 在 2016 年，以 3.16 億美元的價格收購了 51% 的股份。

文章認為，比雷埃夫斯港之所以重要，除了因為它是中國通往歐洲的重要海上通道，還因為它連接了其它中國擁有能見度的地區，包括中東、東非、南亞、東南亞和歐洲和其他地方，包括連接匈牙利和塞爾維亞的「塞匈鐵路」。

中國希望建立一個完整的全球互聯互通網路，連接陸地和海上的運輸和製造業中心，搭建起「一帶一路」的未來框架。

霍爾果斯口岸

新疆霍爾果斯是一個中哈兩國城市發展的集合，「一帶一路」的重要陸路口岸，也是跨境合作的試驗區。幾年前，那裡只有沙丘和雪山。

來源：人民網

文章提到，中國為霍爾果斯口岸投入了 32.5 億美元的投資，希望將這裡打造成一個重要的口岸城市，有現代的核心商業區、高層住宅區、高新區、物流園區以及工業區，願景是讓霍爾果斯成為重要的經濟力量，與東部沿海城市，如上海、廣州和深圳遙相呼應。預計短期內，將有 20 萬人前進這個新的前哨站。

而在哈薩克一側，是絕對巨大的霍爾果斯東門經濟特區，其中包括霍爾果斯陸路口岸和努爾干新城，這也是哈薩克斯坦中央政府推動的項目，背後資金從阿斯塔納直接進入。

中國和哈薩克斯坦的關係被稱為「國際邊界合作中心」。兩國共同打造一個 3.43 平方公里的兩國免稅市場，有自己的稅收和財政法規。未來，這裡將成為新絲綢之路的中心市場，讓世界上任何一個國家的人都可以自由地免簽進入，在此經商和購物。

巴庫新港

「一帶一路」不光只有中國的項目，還有沿線其他國家的項目也將改變世界。阿塞拜疆的巴庫新港就是其中的一個。新港坐落在裏海沿岸的 Alat，這裡雖然炎熱乾旱，連植物都得努力生存，但這片 20 平方公里的荒地，是整個「一帶一路」上最有前途的物流和製造區域之一。

巴庫新港最大的「賣點」是地理位置，坐落在「一帶一路」中央走廊地帶，正處在連接中國和歐洲的中央地帶，也處在新開的「巴庫 - 第比利斯 - 卡爾斯鐵路」之上。此外，這裡還是新興的南北交通走廊之樞紐，通過伊朗，連接印度與俄羅斯。這裡正成為一個迅速發展和經濟多樣化的國際區域。

而從阿塞拜疆國策來看，該國大約只有 30 年的石油儲備，目前，向物流行業轉型，也是該國重要政策之一。

中巴經濟走廊

中巴經濟走廊，是「一帶一路」倡議中，斥資較大的一個計劃，預計將投入超 500 億美元。

而福布斯的文章並沒有一味地鼓吹「走廊」對中國的好處，而是認為這將帶動巴基斯坦的經濟發展。文章認為，「中巴經濟走廊」是一項大膽的行動，因為要經過經濟和政治上都不太穩定的巴基斯坦一些趨於。但該計劃開闢了新的發展道路，解決了巴基斯坦一直在努力解決的兩個主要發展瓶頸：交通和能源。

來源：中國日報

在經濟走廊中，瓜達爾港將通過公路、鐵路和管道與巴基斯坦北部相連，從而形成一個新的交通系統，使其能夠進一步發展。

此外，新能源項目的價值估計為 330 億美元，能緩解巴基斯坦的能源短缺，能源短缺占該國 GDP 的 2-2.5%。

中國中西部發展

文章中指出，「一帶一路」實際上是「走出去」和「向西看」兩個政策的延伸，中國希望將經濟發展從東部沿海地區拓展到中西部地區。

在中西部城市，我國正建立一個全新的交通基礎設施網路。自從「西部大開發」政策開始以來，我國已經鋪設了 6 萬多公里的新公路，超過 2.5 萬公里的高速鐵路，以及 100 多個新機場。

文章不吝嗇的指出，這一革命性的基礎設施網路建設，為一度落後的內陸城市注入了活力，並使中國東部的許多大公司將生產轉移到遠離海岸的地方。其中，成都、重慶、西安、長沙、武漢和貴陽未來將成為內陸最具活力的城市。

中西部城市發展的同時，這些城市中許多都是「一帶一路」的重要節點。重慶和成都是首批開通歐洲鐵路的城市，西安、武漢、蘭州、鄭州和霍爾果斯等地，主要的「一帶一路」項目正在進行中。

文章指出，本世紀頭十年，中國的發展舉措為「一帶一路」建設鋪平了道路。

最後，文章引用美國戰略與國際研究中心（CSIS）的 Jonathan Hillman 的話結尾：

「亞洲強國（中國）明白，經濟是 21 世紀的戰略，雖然軍事力量仍然很重要，但越來越多的力量在經濟領域積累和釋放。基礎設施建設是一個重要的工具，能結交朋友，發展自己的經濟，也能使供應鏈多樣化，以減少風險。」

『新聞來源／華爾街見聞』