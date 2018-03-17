離退休僅兩天 川普看不慣的前FBI二號人物被炒了

摘要：川普一直懷疑 McCabe 支持希拉里團隊。而在退休前兩天被開除，McCabe 丟掉的不僅是工作，他每年 6 萬美元的退休金和覆蓋全家的醫保也可能泡湯。

美國白宮近日的人事劇變波及到了聯邦調查局（FBI）。

據路透社等多家媒體消息，當地時間周五，美國司法部長塞申斯開除了 FBI 二號人物、原副局長 Andrew McCabe。McCabe 不僅是希拉里「郵件門」、俄羅斯干涉美國 2016 年大選等調查的主要參與者，同時塞申斯說，Andrew McCabe 經常遭到總統川普的批評。

塞申斯稱：基於督察長辦公室的報告、FBI 職業責任辦公室的報告，以及高級官員辦公室的材料，我現在立即解除 McCabe 在 FBI 的職務。

到本周日（3 月 18 日）， McCabe 就將滿 50 周歲，這也意味著他可以從 FBI 正式退休，可以拿到提早退休的全額退休金，同時也可以拿到為 FBI 服務超過 20 年的額外獎金。

根據熟悉美國聯邦雇員退休系統的知情人士測算，如果 McCabe 在本周日或之後正常退休，他每年的退休金將高達 6 萬美元。CNN 稱，比起損失退休金更可怕的是，McCabe 可能由此失去覆蓋他本人及其家人的醫療保險。

McCabe 曾對紐約時報說，他本人並未做錯什麼，開除他是為了讓他變得「不可信」，以便他不能成為證人。

CNBC 指出，McCabe 所言的證人指的是，他是 FBI 對川普「通俄門」調查的目擊證人，他的證言可能證實前 FBI 局長科米的在國會作證的證言。

周三，FBI 職業責任辦公室稱，鑒於 McCabe 在調查克林頓基金會時對媒體和 FBI 警員產生誤導，建議開除 McCabe 的職務。

據 CNN 援引消息人士的話說，周四，McCabe 同司法部就他個人的問題會談了數個小時。

川普曾多次批評 McCabe，認為他同希拉里團隊關係密切。其中的緣由是希拉里的一位盟友，前弗吉尼亞州州長 Terry McAuliffe 在 2015 年為 McCabe 妻子的參議員競選背書。據華爾街日報 2016 年 10 月報導，McAuliffe 執掌的政治組織曾給了 McCabe 妻子近 50 萬美元捐款。

McCabe 是一名法官。2017 年 5 月 9 日，因科米被解除 FBI 局長職務，川普任命他為 FBI 代理局長至 8 月 2 日。2018 年 1 月 29 日，McCabe 離任 FBI 副局長一職，他原定於 2018 年 3 月退休，他在離任後開始放有薪假期直至到達符合退休資格日期。

『新聞來源／華爾街見聞』