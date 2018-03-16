【華冠投顧】 林驛銘:台股拉電子，金融權值股，爆量由黑翻紅→警訊?

台北股市今日走勢非常戲劇性，原本開低震盪走低，一度下跌 85 點來到 10933 點，一點過後買盤拉電子，金融權值股，指數急拉由黑翻紅，終場上漲 9 點，以 11027 作收，成交量爆出 1663 億元大量，價漲量增格局。

近二日提及: 大盤走勢呈現價跌量縮，主力尚未出現大殺盤，意味著主力尚未完全出貨完畢，盤勢會震盪。今日果然震很大! 大盤走勢非常戲劇性，原本一度下跌 85 點來到 10933 點，最後半小時買盤進場拉電子，金融權值股，把指數急拉翻紅，成交量更爆出 1663 億元大量。那麼大家一定要思考一下，這個拉抬到底是真，還是假的，這個大量是變盤訊號，很重要!，我們認為下周將變盤，這次的拉抬大型股是為掩護中小型股出貨，下周建議千萬別亂追股票!

盤面族群焦點: 不斷提醒的生技股仍是強勢族群，基亞 (3176)，立康(6142)，優盛(4121)，安成藥(4180)、醣聯(4168)、寶齡(1760) 強攻漲停板，科妍 (1786)、葡萄王(1707)、鈺緯(4153) 等續創波段新高。DRAM 缺貨效應，售價調漲利多，南亞科 (2408) 買盤力挺，攀新天價。半導體矽晶圓缺貨漲價題材，環球晶 (6488) 放量上攻，中美晶 (5483)、合晶(6182)、嘉晶(3016)、台勝科(3532) 等收紅! 其他較強的個股，如信立 (4303)、強信 - KY(4560)、樺晟(3201)、兆遠(4944)、統新(6426)、能緹(3512)、愛普(6531)、國眾(5410) 、建達(6118) 、昱捷(3232) 、偉聯(9912) 、倍微(6270 等各具題材而攻漲停。弱勢族群依舊是不斷跟大家操作要小心的挖礦股，麗臺(2465)，青雲(5386) 跌停，撼訊 (6150)，承啟(2425)，華擎(3515)，美桀(5255)，映泰(2399) 等下跌，期它弱勢個股佳穎 (3310)，統懋(2434)，威盛(2388)，立碁(8111) 等跌幅逾 5%。

台股今日出大量，下周即將變盤，建議衝高不能追，投資人資金控管，現金為王!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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