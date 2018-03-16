【華冠投顧】武傑電台:台股尾盤急拉,下週如何看待? 【短線好股推薦】

◆ 拉高結算

台股股市早盤小跌 - 8 點開出，雖然立即翻紅，但是在台積電的壓抑下，加權指數震盪走低；尾盤一點開始，多頭買盤開始攻擊，收盤指數小漲 + 9 點作收，收在 11027 點，成交量 1663 億。

上星期我們說… 本周多頭攻擊，大漲、小漲都是『漲』!! 指數短短二個交易日，就回補了全部『空方缺口』；因此下半周台股漲多休息，開始『量縮震盪』。對投資朋友而言，最大的問題都是：『反彈結束了嗎?!』。武傑的答案是：『還沒!!』。下星期就是台指期結算日，延續我們先前的分析… 自然人大戶的空單，已經成為外資的『嘴中肉』；所以展望下星期台股… 預計『拉高結算』!!

年前在美股暴跌的影響下，台股也跟著重挫，年前武傑也跟大家說了並沒有看的那麼壞，認為長線多頭目前還是沒變，只是遇到了這波的急跌，市場上比較恐慌，隨時有機會報復性反彈，年後開始反彈，然後開始震盪持續走高，武傑看法依舊不變，持續看多，而今天台股開盤跌 8 點，跌幅最大來到 84 點，但接近尾盤時一陣拉抬，最終收漲 9 點，收在 11027 點，武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，這裡會個股表現，另外大盤即將來到壓力區，震盪難免都會，但投資朋友別擔心，盤勢最即時的狀況有加入武傑 LINE@家族的朋友武傑會適時在 LINE@家族給大家一些看法與提醒，最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低! 喜歡武傑分析的朋友都可以在 LINE@或武財神陳武傑 FB 上有更多即時資訊與你分享!



個股方面今天股王 3008 大立光下跌收在 3690 元， 2317 鴻海小跌收在 92.8 元，權值王 2330 台積電持平收在 255 元，再來幫大家追蹤今天盤面上強勢的個股有: 5410 國眾、6118 建達、4560 強信 KY、4168 醣聯、6531 愛普、4153 鈺緯… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

再來今天弱勢股方面有: 5386 青雲、2465 麗臺、9938 百和、4947 昂寶 KY、6510 精測… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

下周短線推薦個股:

宇峻 (3546): 今年遊戲產品相當多元，加上去年受到中國版號申請等因素影響，許多原先預計去年下半年發行的遊戲，延至今年才發行，將使今年成為宇峻最多新遊戲上市的一年，目前除旗下兩大知名 IP《三國群英傳》與《幻想三國誌》齊發外，《曉之軌跡》與《伊蘇》等二次元遊戲也將成為今年重點產品，整體遊戲營運動能樂觀可期。



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

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