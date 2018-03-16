統計局：企業逐步加快生産 制造業望延續穩步擴張態勢

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河3月16日在國家統計局官網撰文稱，調查中企業普遍反映，随着春節影響因素的消退，企業正在逐步加快生産，并對近期市場發展繼續保持樂觀態度，制造業有望延續穩步擴張態勢。

趙慶河在文中表示，今年以來，我國供給側結構性改革深入推進，市場供求關系進一步改善，新動能不斷增強，制造業經濟繼續保持穩中向好的發展態勢。

數據顯示，1-2月份，規模以上制造業增加值同比增長7%，增速比上年12月份加快0.5個百分點;2月份，中國制造業采購經理指數(PMI)雖受春節因素影響有所回落，但仍為近年同期較高水平，連續24個月保持在擴張區間。此外，今年以來，制造業大型企業總體運行平穩，且随着供給側結構性改革繼續推進，創新驅動戰略深入實施，創新引領作用不斷強化，推動制造業經濟向高質量發展邁進。統計數據顯示，1-2月份高技術産業和裝備制造業增加值同比分别增長11.9%和8.4%，增速比規模以上工業快4.7和1.2個百分點。

趙慶河指出，近年來，國家不斷深化“放管服”改革，落實減稅降費，着力降低企業生産經營成本，制造業投資和市場環境得到改善，市場信心繼續增強。

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