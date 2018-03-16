【IPO追蹤】中科招商正引進戰投謀H股上市 擬將2700名股東減至200名

“到港交所上市是今年股東會明确的目标，也是中科招商今年的一個重點工作。”中科招商相關負責人表示。

3月10日，中科招商召開中小股東代表與公司高管溝通的維權會，中科招商相關負責人稱，正在引入戰略投資者回購現有中小股東的股份，將公司股東人數壓縮到200人，以紅籌形式實現港股上市。

戰略投資者購買老股的價格將不低于公司每股淨資産的價格。根據中科招商的三季報顯示，2017年前三季度中科招商營業收入為3.57億元，扣非後淨利潤為2.04億元，即每股淨資産為1.24元/股。3月10日的股東大會上，中科招商相關負責人再次表示，溝通後監管層建議轉讓老股價格不低于每股1元。

據了解，中科招商目前合格股東為2700名左右，通過回購方式降低股東數量需要時間，而戰略投資者目前并沒有最終确定下來，定下戰略投資者後才會知道以什麽價位來回購股東的股份。

2017年12月，中科招商正式從新三板摘牌。在摘牌前的最後一周，中科招商換手率達到12%，公司股為0.61元/股，這比定增時的18元/股下跌了近80%，一些參與定增的股東被套其中。

2016年5月，股轉系統發布了《關于金融類企業挂牌融資有關事項的通知》(36号文)，對于私募基金管理機構新增了8個方面的挂牌條件，涉及收入、管理規模、運營年限等(簡稱“私募新八條”)。不符合要求的挂牌私募機構需要整改，整改後若仍不符合要求，將予以摘牌。

“管理費收入與業績報酬之和須占收入來源的80%以上”成為整改的核心内容之一。中科招商管理費和業績報酬之和僅占到收入來源的41.39%，遠低于新規80%的标準。

這家被稱為“定增之王”、“囤殼之王”的私募巨頭，号稱中國式PE的代表。中科招商是中國首家經政府批準設立的大型人民币股權投資基金管理機構，股價最高曾達108.99元/股，市值超過1300億元，通過挂牌前後的四輪定增融資108億元。

被摘牌那一刻，包括中科招商董事長單祥雙在内的PE投資圈都懵了，一度再次确認被摘牌消息的真假。

摘牌之後，股東名冊中的2700多名股東開始與中科招商展開持續的談判。剛開始一些中小股東組織了維權群，希望能夠達到臨時股東議案的3%比例，提出由大股東回購股份的要求。但從法律角度講，中科招商并沒有法律義務回購。

之後臨時股東大會提出了包括引入戰略投資者、分紅權、決策參與權、摘牌後股票等級、撥還、登陸其他資本市場的議案。中科招商也官方宣布同意。

包括單祥雙也公開稱，籌備去港交所上市。在2018年第一次臨時股東大會上，中科招商董事長單祥雙表示，大家最關心的是時間，目前已經花了兩個月時間進行整理，本次股東大會通過以後將迅速進入快速實操階段。預計中介機構進場大概整理三個月左右，此期間完成資産的分立和股東的評議工作，從現在起算，預計5月份左右有望報材料到香港聯交所，香港聯交所的審批時間是6個月到9個月，也就是說順利的話登陸香港市場的時間表是今年年底或明年上半年。

可是，近日，中科招商登錄香港市場的時間又往後拖延了半年。3月10日，在中科招商中小股東代表與公司高管溝通的的維權會上，中科招商相關負責人又表示，公司計劃用一年半到兩年的時間實現海外上市。

來源：華夏時報

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