干擾大選和網攻 美宣佈對俄進行新一輪制裁 鎖定5企業19人

美國財政部於當地時間 15 日宣佈對 5 家俄羅斯實體、19 名個人進行制裁，理由是這些實體或個人曾參與干擾 2016 年美國總統大選等網路攻擊活動。

中新網報導，美財政部當天在一份聲明中表示，俄羅斯駭客多次對美國政府部門的網路系統發動攻擊，干擾 2016 年美國總統大選，多次對美國的能源、航空、水利等關鍵性基礎設施進行網路攻擊。美財政部下屬的外國資產管理局決定對參與上述活動的 5 家實體和 19 名個人進行制裁。美國將凍結被制裁對象在美國司法管轄範圍內的財產和權益，並禁止美國公民與之交易往來。

根據聲明，俄羅斯公司「互聯網研究所」此次被列入制裁名單。該公司此前已被特別檢察官米勒起訴，原因是該公司刻意隱藏官方背景，在社交媒體上發佈不實消息影響輿論。

此外，多名參與「NotPetya」網路攻擊的俄羅斯駭客也被列入制裁名單。聲明稱，「NotPetya」網路攻擊損害全球航運、貿易以及藥品生產，對美國、歐洲以及亞洲多國產生嚴重影響。這起攻擊造成數十億的經濟損失，是史上最大規模的網路攻擊。

美財長姆努欽 (Steven Mnuchin)15 日在聲明中表示，本屆美國政府始終致力於應對和反制俄羅斯的惡意網路攻擊。美財政部將依據美國會的授權和美情報部門提供的資訊，繼續擴大對俄羅斯的制裁。

一名美政府官員 15 日在記者會上表示，美國希望以制裁手段促使俄羅斯停止對美進行網路攻擊，制裁手段還將適用於解決烏克蘭問題等，直至俄羅斯成為一個負責任的國際社會成員。