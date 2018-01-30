美國磨刀霍霍 列出普丁親近名單 210名俄官員和富豪等著被制裁

美國財政部公佈一份與普丁政府親近的名單，共 210 富豪及官員入列，雖然不致面對在美國資產凍結和簽證禁令等懲罰性措施，但和歐、美銀行和生意往來恐怕將因此受阻。

這份名單中，共有 96 位資產超過 10 億美元的俄羅斯富豪及 114 位克里姆林宮高級官員、其他官員，以及國營事業的執行長名列其中。

名單中，幾乎包括俄羅斯所有高官，除了外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）外，還有克里姆林宮辦公廳的最高領導、上下議院主席、政府部長等。

美國財政部表示，登上這份名單的俄國富豪，除了與普丁私人關係要好外，多數還曾參與俄國被美國視為「侵略性」的軍事行動。

2016 年底美國大選「通俄門」事件延燒，美國總統川普當選後在去年 8 月簽署一項命令，要求財政部 1 月 29 日向國會遞交俄羅斯商界富豪名單，及詳列與普丁政府的親近關係。

這份名單開列剛好在俄羅斯 3 月 18 日總統大選前的敏感時點，引起俄羅斯富豪們的焦慮，並激怒克里姆林宮。克里姆林宮並發表強硬談話，指責美國此舉根本是在干涉俄羅斯選舉。

美國財政部上周五才對俄羅斯併吞克里米亞半島及分裂烏克蘭的行動，對俄國官員與能源公司祭出制裁，將 21 名俄羅斯及烏克蘭公民及 9 家在俄羅斯及烏克蘭註冊的企業納入制裁名單，其中包括能源部副部長等多位俄國高級官員。

這份新開出的名單也引發了在莫斯科、倫敦、日內瓦等各地居住的俄國富豪們的憂慮，緊急諮詢美國律師，以找出對這份報告的因應之道。