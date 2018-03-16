【港股解碼】星光文化“從影”後虧損加劇，轉型之路又是一場豪賭？

3月14日晚，港股主板上市公司星光文化(01159-HK)宣佈，預期集團於截至2017年12月31日止年度錄得的虧損將較2016年度的虧損大幅增加約2.01億元（港元，下同）。

集團稱，虧損增加主要由於：1、2017年確認毛損約300萬元，而2016年則確認毛利約7700萬元；2、減值虧損減少約7700萬元；3、2017年確認有關公司發行的可換股債券的衍生金融負債公平值變動虧損約3000萬元，而2016年則確認收益約8900萬元；及4、經營開支因探索及發展傳媒及文化業務而增加約7200萬元：

（來源：星光文化公告原文）

雖然去年虧損大幅加劇是多方因素綜合作用的結果，但其中尤為打眼的一個原因就是去年開展的傳媒及文化新業務令集團的投入及開支顯著增加，雖然既是新業務就免不了要經歷這燒錢的探索期，但最終結果若蓋上了業績巨虧的章子就總是能令氣氛變得微妙起來。

脫胎於“亞洲新賭王”之手卻命途坎坷

那咱就來看看這燒錢的新業務究竟是怎麼一回事。

翻看星光文化的發展歷史，這家公司原殼早在1998年便在港交所上市，當時公司名還是“泰盛實業”，主營電子產品、導電矽橡膠按鍵及印製電路板等業務；2013年泰盛實業通過配售引入周哲為集團新任單一大股東，2014年初易名“中國綠能”，中國綠能主要從事化工產品及節能環保產品貿易業務；很快，易名數個月後，公司又獲有“亞洲新一代賭王”之稱的林英樂入主發展澳門博彩仲介業務成為“濠賭股”並於2015年初正式易名“集美國際娛樂”。

說來經歷了幾番易主及主營業務更迭，這家公司的往期業績自然也是幾經起伏，多年來倒是虧得多賺得少。變身集美國際發展博彩業之後，公司業績在2015年中期及期末均扭虧為盈，集美亦似乎在新業務的加持下逐漸步入發展正軌：

但正如上表所示，改營博彩為公司業績帶來的起色沒能長久，集美不久後就又遭遇了一番變故，而這一變故也為集團後來再度易主埋下了伏筆。

星光文化一朝“戒賭”從影謀轉型

本來，林英樂其人在博彩業的名頭也是響噹噹的。1961年出生的林英樂在澳門、菲律賓及澳洲從事博彩行業(包括娛樂場營運及博彩仲介業務)逾30年，同時亦有投資於香港、內地及菲律賓市場的房地產發展、酒店及度假村營運以及證券及投資，傳聞其坐擁百億身家。問題便出在2016年末，那時身為集美董事會主席的林英樂遭到菲律賓總統杜特爾特下令逮捕，控其“涉嫌貪污及破壞經濟”，事件涉及逾1300名中國員工被拘留及集美在菲賭場關閉候查。據悉事件爆發前，林英樂先行於2016年11月底返回香港，場面並不好看。

雖然集美方面稱事件僅涉及林英樂個人業務，與公司業務無關，但變數已至。2017年4月，集美宣佈超大幅折讓逾八成易主內地商人顏旭，隨即於6月擬更名“星光文化”，並開啟了大刀闊斧的轉型之路，決心“戒賭”從影，向著傳媒及影視文化行業大舉進發：

其實星光文化會轉型拍起電影來也並不奇怪，只要瞭解其新任掌舵人顏旭的背景，多少便能明白其間緣由了。公開資料顯示，目前顏旭為成都旭和房地產及四川旭和影業法定代表兼執行董事，在中國房地產開發方面擁有20年經驗，並透過投資於多家公司及電影融資於娛樂業擁有豐富經驗。

據悉，在投資影視之前顏旭一直在成都做房地產，2014年顏旭與人合夥成立了星光源影視文化有限公司，後來又投拍好萊塢主流影片《馬歇爾》，並在美國設立了“星光源”分公司，為其走好萊塢影視之路打下基礎。

轉型之路又是一場“豪賭”？

截至2017年末，星光文化已先後引進6位國際名導，且電影產出計畫已在案上，前有大股東在影視行業涉水探路，又有重磅外援加持，現在就等具體電影專案投拍製作了，只是不知這一次的徹底轉型會否又是一場“豪賭”？

眾所周知，最近幾年國內影視娛樂行業發展迅猛，但電影市場的增速卻並不高漲。2015年中國電影票房總數為440億元（人民幣，下同），2016年總票房據官方說法調整後為492億元，2017年上半年也只有272億，不過下半年隨著《戰狼2》近60億票房出爐，加之國慶檔表現亮眼，中國電影總票房在2017年前三季便達到413億元，而截至去年11月20日更是首次突破了500億元大關，並最終以全年559億元的總票房戰績收官。

看起來，在前兩年稍顯沉悶的中國電影市場在2017年好像終於又火熱起來，但整個電影行業的發展卻並不如飆漲的票房那樣看似輕鬆。首先，像《戰狼2》這樣票房收割機式的影片本就不在多數，而行業競爭只會越加激烈；隨著國內觀影人群質素的提升，對影片品質的要求也越來越嚴格，觀眾對電影口碑更加看重，這使得許多高成本投入製作的影片不一定能賺回本；此外，一部電影從籌備到開拍到製作再到順利上映，需要一定的週期，這其中夾雜的不確定因素及風險不言而喻。

不過，星光文化既然已經邁出了第一步，便總得要去闖一闖。再看如今發出的盈警消息，新業務前期的探索和投入必不會少，所以短期內業績繼續虧損也是可以預料的事，至於究竟最後的收成如何，總得要耐心待到“秋收”的時節才能知曉了。這樣看來，星光文化這一次業務轉型倒確實像是又一場運勢未知的豪賭，惟此時輸贏未定，尤需耐心。

文：彭小留

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