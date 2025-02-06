中國影史票房冠軍誕生！《哪吒2》超越《長津湖》
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-06 16:42
貓眼平台的數據顯示，截至周四（6 日）12 時，今年中國春節檔爆火影片《哪吒之魔童鬧海》（下稱《哪吒 2》）票房已達到人民幣（下同）57.8 億元，超越《長津湖》，成為中國影史票房冠軍影片。
據《證券時報》報導，《哪吒 2》於 2025 年 1 月 29 日大年初一上映，上映後口碑持續發酵，票房一路走高。
此前中國影史票房冠軍是 2021 年 9 月 30 日國慶檔上映的《長津湖》。該片最終票房 57.75 億元，《哪吒 2》僅用時不到 9 天就刷新了紀錄，且《哪吒 2》票房仍然在快速上升中，燈塔、貓眼兩大平台 AI 預測，該片最新票房將超過 94 億元，有望繼續刷新中國影史票房冠軍紀錄。
除了票房，《哪吒 2》能否打破中國影史觀影人次紀錄也備受期待。目前中國影片觀影人次紀錄（只統計 2014 年以來的影片）是 2017 年 7 月 27 日上映的《戰狼 2》，觀影人次為 1.6 億人次。截至周四上午，《哪吒 2》觀影人次已經超過 1.1 億人，二者之間的差距正在持續縮小。
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