《哪吒 2》殺入全球影史前9名！超車《侏羅紀世界》

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-18 08:30

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燈塔專業版的數據顯示，周一（17 日）晚間 7 點 17 分，中國電影《哪吒之魔童鬧海》（哪吒 2）總票房（含預售）突破 16.71 億美元，超車《侏羅紀世界》，殺入全球影史票房榜前 9 名。

據《IT 之家》報導，《哪吒 2》能取得如此出彩的成績，除了離不開中國觀眾的支持，最近幾天海外票房也開始發力。

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自 2 月 13 日《哪吒 2》在海外上映以來，截至目前，海外票房已突破千萬美元。

在北美地區，上映首日（2 月 14 日），《哪吒 2》就取得 310 萬美元票房，目前這個數字已來到 830 萬美元。

然而，在購票和觀影的過程中，有人發現美國影院不對勁的地方，主要表現在兩處。

一個是排片少：據網傳數據，美國共計有超過 9,000 家影院，但僅 700 多家影院安排了《哪吒 2》排片。

相較下，上映《美國隊長 4》的院線數量多達 4,000 家，且幾乎壟斷 IMAX 場次。

有身處美國波士頓的《IT 之家》用戶表示：2 月 12 號 IMAX 有一場根本搶不到票，影院的 IMAX 都安排給《美國隊長 4》了。

另一個是意外多：從在美華人分享的經歷來看，部分人在去影院觀看《哪吒 2》時，遭遇了多種始料未及的狀況。

有人在預售時明明買到了電影票，到現場後卻被臨時通知取消了場次。

有人檢完票坐進了影廳裡，但是影廳遲遲不放映，被迫乾等 1 個小時，最終沒看成。