善用美元利變增額保單 力抗通膨怪獸來襲

日前國際紙漿價格大漲，使得衛生紙跟著喊漲，引發全民瘋搶，接著經濟部也提出可能即將調漲電價，造成外界擔憂物價將跟著大幅成長，物價議題備受關注。

過往美元保單常被視為高資產族群才有能力投保，隨著去年度美元保單熱銷及美國聯準會可能升息等議題，美元保單的市場詢問度也越來越高，壽險業者也推出多樣化的美元保單商品，以滿足不同族群的需求。

面對民生物資價格不斷往上攀升，唯獨薪水停滯不前，元大人壽商品精算部張銘修副總表示，由於台灣人的理財觀念較偏向保守，因此保險為一般民眾最常選擇的金融工具之一，特別是美元計價的利率變動型壽險非常受民眾的青睞，在眾多保險商品中「美元利率變動型增額終身壽險」就相當適合穩健中求成長的資產配置需求，並且具有抗通膨的效果。

據金管會統計，美元保單新契約去年賣了 145.93 億美元，創歷年新高，今年 1 月也持續熱銷 24.56 億美元（約新台幣 721.5 億元），比去年同月大增 1.25 倍。

美元目前仍為國際流通最廣的國際貨幣，同時具有分散全球金融市場的震盪風險的功能，因此許多民眾在選擇金融理財貨幣時，仍優先選擇以美元做為退休生活規劃或兒女海外就學的教育基金，不但可因應中長期資金的運用，對於多元幣別資產配置分散風險，美元保單是一項很好的選擇。

此外，中國人壽行銷企劃部資深協理許鴻儒表示，現在定期給付型的美元保單，繳費年期可選擇 3 年期、6 年期及 12 年期，可讓上班族考慮短、中、長期的保障規劃。

例如：小資族可選擇 12 年期分散繳費壓力，熟年世代選擇 6 年期提早為退休後的保障做準備。屆退族則可選擇 3 年期。

張銘修提醒，民眾在購買外幣保險商品仍應留意匯率風險，除應詳讀保單條款，投保前還是要詢問清楚，並確認保障範圍和給付方式是否適合自身需求及承受匯率風險能力等因素，均應整體考量，才能享受外幣保單所帶來的保障與報酬。